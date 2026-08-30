Ajker Patrika
En
ঢাকা

রাজধানীতে সন্ধ্যার পর হঠাৎ মারামারি, নারীসহ গুলিবিদ্ধ ৩

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৬, ২২: ৩৫
রাজধানীতে সন্ধ্যার পর হঠাৎ মারামারি, নারীসহ গুলিবিদ্ধ ৩
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর গেন্ডারিয়া স্বামীবাগ এলাকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক নারীসহ ৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে স্বামীবাগ মুন্সিরটেক এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, হোটেল কর্মচারী মো. সিয়াম (২২), চা দোকানদার আলমগীর হোসেন (৩২) ও গৃহিণী আশা আক্তার (২৮)।

আহত সিয়াম জানান, তিনি থাকেন যাত্রাবাড়ী এলাকায়। সেখানে একটি হোটেলে কাজ করেন। সন্ধ্যায় গেন্ডারিয়ার মুন্সিরটেকে তাঁর ফুপার চায়ের দোকানে এসেছিলেন। হঠাৎ রাস্তায় মারামারি শুরু হলে তিনি দোকানের ভেতর থেকে সাটার বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। তখনই তাঁর ডান কাঁধে একটি গুলি এসে লাগে।

আহত আলমগীরের স্ত্রী জান্নাতি আক্তার জানান, তাঁর স্বামীর সেখানে চায়ের দোকান রয়েছে। সন্ধ্যায় দোকানের সামনে মারামারি ও গোলাগুলি শুরু হয়। তখন দোকানের ভেতর থাকা অবস্থায়ই তিনি (আলমগীর) কপালের ঠিক মাঝ বরাবর গুলিবিদ্ধ হন।

আহত আশা আক্তার জানান, তিনি থাকেন ওই এলাকাতেই। সন্ধ্যায় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মারামারি মাঝে পড়ে যান। এতে তাঁর ডান পায়ের রানে গুলিবিদ্ধ হয়। তবে কারা গোলাগুলি করছিল, সেটি তিনি জানেন না।

ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, ৩ জনই জরুরি বিভাগে ভর্তি আছেন। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

বিষয়:

গুলিঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগসন্ত্রাসী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত