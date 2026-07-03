Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

ইছামতী নদী থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ইছামতী নদী থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার
ইছামতী নদীতে ভাসমান অবস্থায় বৃদ্ধের মরদেহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার ইছামতী নদী থেকে আব্দুল মালেক (৭০) নামে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। তিনি উপজেলার লতব্দী ইউনিয়নের নতুন চর গ্রামের মৃত নওয়াব আলীর ছেলে।

আজ শুক্রবার দুপুর ১২টায় উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের রাজদিয়া গ্রামের নাহার কোল্ড স্টোরেজ সংলগ্ন ইছামতী নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে সকাল পৌনে ৯টায় ইছাপুরা ইউনিয়নের টেংঘুরিয়াপাড়া কবরস্থান ঘাটের কাছে নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আব্দুল মালেক গত ৩০ জুন বিকেল ৪টায় বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন।

নিহতের ছেলে হানিফ জানান, বাবা নিখোঁজ হওয়ার পর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কোনো সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়নি। তিনি আরও জানান, তাঁর বাবা চোখে কম দেখতেন। এ ছাড়া কিছুদিন আগে স্ট্রোক করার কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন।

বক্তাবলী ফাঁড়ির নৌ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আমিনুল হক জানান, মালেক মিয়া মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং চোখে কম দেখতেন। মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক মো. সেলিম তদন্ত করছেন।

বিষয়:

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