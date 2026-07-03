ইছামতী নদী থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার ইছামতী নদী থেকে আব্দুল মালেক (৭০) নামে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। তিনি উপজেলার লতব্দী ইউনিয়নের নতুন চর গ্রামের মৃত নওয়াব আলীর ছেলে।
আজ শুক্রবার দুপুর ১২টায় উপজেলার ইছাপুরা ইউনিয়নের রাজদিয়া গ্রামের নাহার কোল্ড স্টোরেজ সংলগ্ন ইছামতী নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে সকাল পৌনে ৯টায় ইছাপুরা ইউনিয়নের টেংঘুরিয়াপাড়া কবরস্থান ঘাটের কাছে নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আব্দুল মালেক গত ৩০ জুন বিকেল ৪টায় বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন।
নিহতের ছেলে হানিফ জানান, বাবা নিখোঁজ হওয়ার পর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় কোনো সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়নি। তিনি আরও জানান, তাঁর বাবা চোখে কম দেখতেন। এ ছাড়া কিছুদিন আগে স্ট্রোক করার কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন।
বক্তাবলী ফাঁড়ির নৌ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আমিনুল হক জানান, মালেক মিয়া মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং চোখে কম দেখতেন। মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক মো. সেলিম তদন্ত করছেন।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথরে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া চিকিৎসক সুব্রত সাহা বিকাশের (৩৩) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৩ জুলাই) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে বাঙ্কারের কাছে ধলাই নদ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।১৪ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের সিংগাইরে পেঁপে খেত থেকে সামশুল (৪৭) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত সামশুল উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের মেদুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং মৃত আমজাদ হোসেনের ছেলে। আজ শুক্রবার সকালে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১৮ মিনিট আগে
রাজশাহীতে সংবাদ সম্মেলন ডেকে দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এহসানুল কবির টুকু নামের এক বিএনপি নেতা। জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার মাটিকাটা ইউনিয়ন বিএনপির এই সভাপতির অভিযোগ, একটি অনিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও একটি পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
বৈশ্বিক বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে সমন্বয় করে সরকার এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে সুযোগ সৃষ্টি হলে ধাপে ধাপে জ্বালানির দাম আরও কমানো হবে।২৭ মিনিট আগে