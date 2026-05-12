ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক আটক

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে ১৩ বছরের শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসার এক শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ। উপজেলার একটি গ্রামে আজ মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্ত ওই শিক্ষক দাবি করেছেন, ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী তাঁর স্ত্রী। তবে তিনি এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি।
পারিবারিক সূত্র বলেছে, ওই কিশোরী মাদ্রাসায় যেতে চায়নি। কেন যেতে চায়নি জানতে চাইলে সে জানায়, তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। পরে এলাকার মানুষ অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে থানায় সোপর্দ করে।
এ বিষয়ে টঙ্গিবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) মো. কাজী মাসুদ বলেন, ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়টি যাচাই-বাছাই চলছে।
