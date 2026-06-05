টানা ৪১ দিন জামাতে নামাজ পড়ায় বাইসাইকেল উপহার পেল ৯ শিশু

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার আধারা ইউনিয়নে টানা ৪১ দিন মসজিদে জামাতের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করায় ৯ শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীকে বাইসাইকেল উপহার দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নামাজ আদায়ে অংশ নেওয়া আরও ২৯ শিশু-কিশোরকে সম্মাননা ক্রেস্ট এবং ২ জনকে নগদ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর আধারা মানব কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১০ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের মধ্যে এসব পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্থানীয় প্রবাসীদের আর্থিক সহযোগিতায় সংগঠনটি এটি বাস্তবায়ন করে।
অনুষ্ঠানে আধারা মানব কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ক মো. অন্তর ব্যাপারীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আধারা মধ্যপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মুফতি মো. শহীদুল ইসলামসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং কিশোর-তরুণ প্রজন্মকে মসজিদমুখী করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নামাজের প্রতি শিশু-কিশোরদের আগ্রহ বাড়াতে এই ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি দেশের অন্যান্য এলাকায় এমন উদ্যোগ ছড়িয়ে দেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন বক্তারা।
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