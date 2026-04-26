Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় একই পরিবারের ৩ জনসহ আহত ৪

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি উদ্ধার করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি ছোট কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিটুমিনবাহী গাড়ির পেছনে ধাক্কা দিলে একই পরিবারের তিনজনসহ চারজন আহত হন। শনিবার (২৫ এপ্রিল) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ওজোন স্টেশনের মুখ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, মাওয়ামুখী একটি ছোট কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা বিটুমিনবাহী গাড়ির পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানটিতে থাকা চারজন আহত হন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকায় পাঠান। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন রয়েছেন। এ ছাড়া একটি শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান তিনি।

দুর্ঘটনার পর কিছু সময় ওই এলাকায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে আহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

বিষয়:

লৌহজংমুন্সিগঞ্জদুর্ঘটনামুন্সিগঞ্জ সদর
বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

