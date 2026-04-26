ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় একই পরিবারের ৩ জনসহ আহত ৪

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে একটি ছোট কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিটুমিনবাহী গাড়ির পেছনে ধাক্কা দিলে একই পরিবারের তিনজনসহ চারজন আহত হন। শনিবার (২৫ এপ্রিল) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ওজোন স্টেশনের মুখ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, মাওয়ামুখী একটি ছোট কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা বিটুমিনবাহী গাড়ির পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানটিতে থাকা চারজন আহত হন।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকায় পাঠান। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন রয়েছেন। এ ছাড়া একটি শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান তিনি।
দুর্ঘটনার পর কিছু সময় ওই এলাকায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে আহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলায় বোরো ধান ঘরে তুলতে চরম সংকটে পড়েছেন কৃষকেরা। জলাবদ্ধতার কারণে হারভেস্টার মেশিন ব্যবহার করা যাচ্ছে না, তার ওপর শ্রমিক ও জ্বালানি তেলের সংকটে পাকা ধান কাটতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁদের। এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড অকাল বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দ্রুত ধান কাটার....৫ মিনিট আগে
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পুলিশের লুট হওয়া চারটি টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১০)। গতকাল শনিবার (২৫ এপ্রিল) রাতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।৮ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গোলাম সারোয়ার মিলন (৬৯) আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ রোববার (২৬ এপ্রিল) ভোরে ঢাকায় নিজ বাসভবনে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে তাঁকে পপুলার হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক জানান...১২ মিনিট আগে
ভুক্তভোগী নারী জানান, গত সোমবার ময়মনসিংহ থেকে ভালুকা যাওয়ার জন্য তিনি রওনা হন। এক ইজিবাইকচালক তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে সারা দিন ইজিবাইকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যার দিকে নান্দাইল-তাড়াইল সড়কের শিমুলতলায় নিয়ে যান। সেখানে এক বিলের পাশে চারজন মিলে নারীকে ধর্ষণ করেন।২২ মিনিট আগে