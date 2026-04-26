পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ে চা-বাগানে বজ্রপাতে শ্রমিকের মৃত্যু, আহত ১

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৩: ৪৮
পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলায় চা-বাগানে কাজ করার সময় বজ্রপাতে সোহরাওয়ার্দী (৪০) নামের এক দিনমজুর নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার ধামোর ইউনিয়নের সোনাপাতিলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সোহরাওয়ার্দী সোনাপাতিলা মাধগজ এলাকার আব্দুস ছামাদের ছেলে। এই ঘটনায় মোস্তফা নামে আরও এক শ্রমিক আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে সোনাপাতিলা এলাকার একটি চা-বাগানে সোহরাওয়ার্দীসহ তিনজন শ্রমিক চা-পাতা সংগ্রহের কাজ করছিলেন। ৯টার দিকে হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হয়। পাশে থাকা মোস্তফা নামের আরেক শ্রমিক গুরুতর আহত হন। তবে তাঁদের সঙ্গে থাকা তৃতীয় শ্রমিকের কোনো ক্ষতি হয়নি। আহত মোস্তফাকে দ্রুত উদ্ধার করে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আটোয়ারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এই ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

