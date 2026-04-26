ছেলে মৃত্যুর খবর শুনে চার ঘণ্টা পর মারা গেলেন মা

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলায় ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে চার ঘণ্টা পর প্রাণ হারিয়েছেন মা। মা ও ছেলের এমন মৃত্যুতে উপজেলার ধুলদিয়া ইউনিয়নের রায়খলা গ্রামে শোকের মাতম চলছে।
শনিবার (২৫ এপ্রিল) দিবাগত রাত ২টার দিকে গাজীপুরের একটি হাসপাতালে মারা যান আওয়ামী লীগ নেতা আলতাফ উদ্দিন শাহীন। তিনি কটিয়াদী উপজেলার ধুলদিয়া ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।
এদিকে তাঁর মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছানোর চার ঘণ্টার মাথায় রোববার সকাল ৬টার দিকে মারা যান তাঁর মা জুবাইদা মনি।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে শাহীন বাড়িতে থাকতেন না। এ জন্য তিনি গাজীপুরে বসবাস করতেন। তবে সুযোগ পেলে মাকে দেখতে বাড়িতে আসতেন।
ধুলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) মো. ফরিদ মিয়া বলেন, ‘আমার জীবনে এলাকায় এ রকম ঘটনা দেখিনি। অন্যান্য জায়গার ঘটনার কথা শুনেছি। আজকে দেখলাম। এই ঘটনায় আমরা এলাকাবাসী শোকাহত।’
ধুলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘চার ঘণ্টার ব্যবধানে মা ও ছেলে মারা গেছেন। ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক। এই ঘটনায় আমরা শোকাহত।’
