Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই আরোহী নিহত

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
এক্সপ্রেসওয়েতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই আরোহী নিহত
লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের রেলিংয়ের ধাক্কা লেগে একটি মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার কেয়টখালী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন আরিফ (৪০) ও মামুন (৪৫)। তাঁরা মোটরসাইকেলে করে ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, ঢাকামুখী একটি মোটরসাইকেল এক্সপ্রেসওয়েতে চলাচলের সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের রেলিংয়ের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা দুই আরোহী ঘটনাস্থলেই মারা যান। খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার স্টেশনের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে মরদেহগুলো আইনগত প্রক্রিয়ার জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগমাওয়া এক্সপ্রেসওয়েশ্রীনগরনিহতজেলার খবর
এলাকার খবর
