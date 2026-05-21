শ্রীমঙ্গলে বসতঘরের সিলিং থেকে উদ্ধার হলো বিশাল অজগর

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
শ্রীমঙ্গলে একটি বসতঘরের সিলিং থেকে অজগরটি উদ্ধার করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে একটি বসতঘরের সিলিং থেকে বিশাল আকৃতির একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ মে) সকালে উপজেলার পাচাউন এলাকার বাসিন্দা খলিল মিয়ার বাড়ি থেকে সাপটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন।

জানা যায়, সকালে ঘুম থেকে উঠে খলিল মিয়া ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ঘরের সিলিংয়ের বাঁশের ওপর বিশাল আকৃতির একটি অজগর দেখতে পান। হঠাৎ ঘরের ভেতরে এত বড় সাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। খবরটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে উৎসুক জনতা বাড়িতে ভিড় জমায়।

একপর্যায়ে উত্তেজিত কয়েকজন গ্রামবাসী সাপটিকে পিটিয়ে মারার প্রস্তুতি নেন। তবে স্থানীয় এক সচেতন ব্যক্তি বিষয়টি বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে জানালে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল ও পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ।

পরে তাঁরা উপস্থিত জনতাকে শান্ত করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সাপটিকে কোনো ধরনের আঘাত ছাড়াই উদ্ধার করেন।

শ্রীমঙ্গল রেঞ্জ বন কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, উদ্ধার হওয়া অজগরটি নিরাপদ স্থানে অবমুক্ত করা হবে।

