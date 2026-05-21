গাইবান্ধায় ভাতিজার হাতে ফুফু খুন

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় মাদকাসক্ত ভাতিজার হাতে জোহরা বেগম (৫২) নামের এক নারী খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ মে) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার ফজলুপুর ইউনিয়নের বাজে তেলকুপি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আনোয়ারা বেগম (৫০) ও জেলেখা বেগম (৪০) নামের আরও দুই নারী আহত হন। আহত নারীরা সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তির মা ও চাচি।
অভিযুক্ত ভাতিজা হলেন সোহেল মিয়া (৩২)। তিনি বাজে তেলকুপি গ্রামের মৃত ছালু মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোরে মায়ের সঙ্গে সোহেলের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘরে থাকা বঁটি দিয়ে এলোপাতাড়ি হামলা চালান তিনি। এতে মা আনোয়ারা বেগম, চাচি জেলেখা বেগম ও ফুফু জোহরা বেগম গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের নৌকাযোগে হাসপাতালে নেওয়ার উদ্যোগ নেন।
হাসপাতালে নেওয়ার পথে নৌকায় জোহরা বেগম মারা যান। গুরুতর আহত আনোয়ারা বেগম ও জেলেখা বেগমকে প্রথমে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত সোহেল মিয়াকে আটক করে রাখেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে হেফাজতে নেয়।
ফুলছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুরুল হোদা বলেন, খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করেছে। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় পুকুরে ডুবে তামিম (১৩) ও সাদমান (১৪) নামে দুই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার চতরা ইউনিয়নের কাঁঠালপাড়া গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত দুই কিশোর সম্পর্কে চাচাতো ভাই।৪ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে একটি বসতঘরের সিলিং থেকে বিশাল আকৃতির একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ মে) সকালে উপজেলার পাচাউন এলাকার বাসিন্দা খলিল মিয়ার বাড়ি থেকে সাপটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর পল্লবীতে শিশু হত্যা দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ধর্ষণের পর শিশুটিকে হত্যা এবং পরে শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ উঠেছে নাটোরের সিংড়া উপজেলার বাসিন্দা জাকির হোসেন সোহেলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তাঁর গ্রামবাসীর মনে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নাটোরের লালপুরে বজ্রপাতে এক ইটভাটার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আরও দুই নারী শ্রমিক আহত হয়েছেন। এদিকে নওগাঁর রাণীনগরে মাঠে ধান কাটার সময় বজ্রপাতে দুই কৃষিশ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে