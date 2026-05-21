গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় ভাতিজার হাতে ফুফু খুন

ফুলছড়ি( গাইবান্ধা) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় মাদকাসক্ত ভাতিজার হাতে জোহরা বেগম (৫২) নামের এক নারী খুন হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ মে) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার ফজলুপুর ইউনিয়নের বাজে তেলকুপি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আনোয়ারা বেগম (৫০) ও জেলেখা বেগম (৪০) নামের আরও দুই নারী আহত হন। আহত নারীরা সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তির মা ও চাচি।

অভিযুক্ত ভাতিজা হলেন সোহেল মিয়া (৩২)। তিনি বাজে তেলকুপি গ্রামের মৃত ছালু মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোরে মায়ের সঙ্গে সোহেলের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘরে থাকা বঁটি দিয়ে এলোপাতাড়ি হামলা চালান তিনি। এতে মা আনোয়ারা বেগম, চাচি জেলেখা বেগম ও ফুফু জোহরা বেগম গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের নৌকাযোগে হাসপাতালে নেওয়ার উদ্যোগ নেন।

হাসপাতালে নেওয়ার পথে নৌকায় জোহরা বেগম মারা যান। গুরুতর আহত আনোয়ারা বেগম ও জেলেখা বেগমকে প্রথমে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁদের রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত সোহেল মিয়াকে আটক করে রাখেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে হেফাজতে নেয়।

ফুলছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুরুল হোদা বলেন, খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করেছে। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

