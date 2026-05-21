Ajker Patrika
রংপুর

পীরগঞ্জে পুকুরে ডুবে দুই চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
পীরগঞ্জে পুকুরে ডুবে দুই চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় পুকুরে ডুবে তামিম (১৩) ও সাদমান (১৪) নামে দুই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার চতরা ইউনিয়নের কাঁঠালপাড়া গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত দুই কিশোর সম্পর্কে চাচাতো ভাই।

তামিম কাঁঠালপাড়া গ্রামের নুরু মিয়ার ছেলে এবং সাদমান সুরুজ মিয়ার ছেলে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে চার বন্ধু একসঙ্গে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে গোসল করতে যায়। একপর্যায়ে তামিম ও সাদমান পানিতে তলিয়ে যায়। সঙ্গে থাকা অপর দুই বন্ধুর চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর দুই কিশোরকে উদ্ধার করে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। একসঙ্গে দুই কিশোরের মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রওশন মিয়া বলেন, ‘দুই ছেলেই খুব শান্ত ও ভদ্র ছিল। হঠাৎ এমন দুর্ঘটনায় পুরো গ্রাম শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছে।’ স্থানীয় বাসিন্দা রায়হান বলেন, একসঙ্গে খেলাধুলা করত তারা। দুপুরে গোসল করতে গিয়ে এমন ঘটনা ঘটবে কেউ ভাবতে পারেনি।

চতরা ইউপি চেয়ারম্যান এনামুল হক বলেন, ‘ঘটনাটি দুঃখজনক। দুই কিশোরের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’

বিষয়:

রংপুর জেলামৃত্যুরংপুর সদররংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (রংপুর)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম ওয়াসার নতুন এমডি জানে আলম

চট্টগ্রাম ওয়াসার নতুন এমডি জানে আলম

অর্ধেকের বেশি বর্জ্য প্রথম দিনেই অপসারণ লক্ষ্যমাত্রা দুই সিটির

অর্ধেকের বেশি বর্জ্য প্রথম দিনেই অপসারণ লক্ষ্যমাত্রা দুই সিটির

অব্যবস্থাপনার দায়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে: নৌ প্রতিমন্ত্রী

অব্যবস্থাপনার দায়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে: নৌ প্রতিমন্ত্রী

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার এমপিও বাস্তবায়নের দাবিতে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার এমপিও বাস্তবায়নের দাবিতে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট