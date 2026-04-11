কমলগঞ্জে বালু তোলার দায়ে একজনের ৩ মাসের জেল

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে মালিক মিয়া (৪৪) নামে এক ব্যক্তিকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে চারটি ডাম্প ট্রাক জব্দ করা হয়। গতকাল শুক্রবার (১০ এপ্রিল) রাতে উপজেলার রানীর বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আসাদুজ্জামান এই অভিযান পরিচালনা করেন। এতে কমলগঞ্জ থানা-পুলিশের একটি দল সার্বিক সহযোগিতা করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কমলগঞ্জ ইউএনও মো. আসাদুজ্জামান বলেন, অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
