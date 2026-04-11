Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

কমলগঞ্জে বালু তোলার দায়ে একজনের ৩ মাসের জেল

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
ঘটনাস্থল থেকে চারটি ডাম্প ট্রাক জব্দ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে মালিক মিয়া (৪৪) নামে এক ব্যক্তিকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে চারটি ডাম্প ট্রাক জব্দ করা হয়। গতকাল শুক্রবার (১০ এপ্রিল) রাতে উপজেলার রানীর বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আসাদুজ্জামান এই অভিযান পরিচালনা করেন। এতে কমলগঞ্জ থানা-পুলিশের একটি দল সার্বিক সহযোগিতা করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কমলগঞ্জ ইউএনও মো. আসাদুজ্জামান বলেন, অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

কমলগঞ্জমৌলভীবাজারবালু-পাথর উত্তোলনজেলমৌলভীবাজার সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হরমুজ প্রণালি পার হওয়ার অনুমতি পায়নি বাংলার জয়যাত্রা, শারজা বন্দরে ফিরে যাচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্রের ছায়া থেকে বেরোতে চায় মধ্যপ্রাচ্য, আলোচনায় নতুন নিরাপত্তা মডেল

এটা শাহবাগ নয়, এটা পার্লামেন্ট, অসহিষ্ণু হলে চলবে না—হাসনাতকে স্পিকার

লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় বাংলাদেশি নারী নিহত

উত্তরায় হঠাৎ সিটিটিসি, সোয়াট, ডিবি পুলিশের যৌথ অভিযান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জেনে নিন, হাম নিয়ে কোন কোন ধারণা ভুল

সৈয়দপুর থেকে রংপুর: ৫০ কিমিতে ১২টি অবৈধ স্ট্যান্ড

গণভোটসহ ২০ অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারাল

মায়েদের কোল ফাঁকা, কান্না থামছেই না

মব দমনের প্রশিক্ষণ নেবে পুলিশের বিশেষ ইউনিট

সম্পর্কিত

পতেঙ্গায় ১৫ কোটি টাকার ইয়াবা জব্দ, আটক ৯

চৈত্রের কুয়াশায় সোয়া ঘণ্টা বন্ধের পর পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরি চলাচল শুরু

কুমিল্লায় ছাগল বাঁচাতে গিয়ে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

জমেনি বৈশাখী কেনাকাটা

