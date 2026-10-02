Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

লাউয়াছড়া বনে ৬ বগি ফেলে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ট্রেন, ৩ ঘণ্টায়ও হয়নি উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ৫৬
লাউয়াছড়া বনে ৬ বগি ফেলে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ট্রেন, ৩ ঘণ্টায়ও হয়নি উদ্ধার
কমলগঞ্জের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর ইঞ্জিন থেকে আলাদা হয়ে যায় আন্তনগর পাহাড়িকা এক্সপ্রেসের ৬ বগি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের লাউয়াছড়ায় সিলেট থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখী আন্তনগর পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ট্রেনের হুক ছিঁড়ে ৬টি বগি বনের ভেতর রেখে ৬ বগি নিয়ে শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশনে পৌঁছায়। সাড়ে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় পরও ফেলে যাওয়া বগিগুলো উদ্ধার কিংবা সংযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে এ ঘটনায় হতাহত নেই বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

আজ শুক্রবার বেলা ১টা ২০ মিনিটে কমলগঞ্জ উপজেলার লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিকেল ৫টা পর্যন্তও ছয়টি বগি লাউয়াছড়া বনের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার শাখাওয়াত হুসেন জানান, রেখে যাওয়া বগি নেওয়ার জন্য বিকল্প ইঞ্জিন নিয়ে আসা হচ্ছে।

জানা যায়, চট্টগ্রামগামী আন্তনগর পাহাড়িকা এক্সপ্রেস (৭২০)-এর মাঝামাঝি ৬টি বগির পর ক্লিপ ভেঙে যায়। এতে আরও ৬টি বগি রেখে ইঞ্জিনটি ৬টি বগি নিয়ে পার্শ্ববর্তী শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশনে চলে যায়।

শ্রীমঙ্গল রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার শাখাওয়াত হুসেন বিকেল ৫টার দিকে বলেন, হুক ছিঁড়ে ফেলে আসা ৬টি বগি আনার জন্য ইঞ্জিন পাঠানো হয়েছে। কিছু সময়ের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হবে।

বিষয়:

কমলগঞ্জমৌলভীবাজাররেলট্রেনসিলেট বিভাগজেলার খবর
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