শ্রীমঙ্গলে ২৫ কেজি ওজনের অজগর সাপ উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
শ্মশানঘাট থেকে অজগর সাপটি উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল থেকে প্রায় ১৪ ফুট লম্বা ও ২৫ কেজি ওজনের একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার সদর ইউনিয়নের জেটি রোড এলাকায় নাথ সম্প্রদায়ের শ্মশানঘাট থেকে অজগরটি উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গলের বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আজ শ্মশানঘাট পরিষ্কার করার সময় হঠাৎ বিশাল আকৃতির সাপটি চোখে পড়ে। পরে বিষয়টি বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে জানানো হয়। খবর পেয়ে ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল ও পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব ঘটনাস্থলে গিয়ে অজগরটিকে উদ্ধার করেন। পরে সাপটিকে শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়।

স্বপন দেব সজল বলেন, ‘অজগরটি দেয়ালঘেঁষে শান্তভাবে অবস্থান করছিল। সতর্কতার সঙ্গে আমরা সেটিকে উদ্ধার করি।’

বন্য প্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের শ্রীমঙ্গল রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাজমুল হক বলেন, অজগরটি ১৪ ফুট লম্বা ও প্রায় ২৫ কেজি ওজন হবে। অজগরটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বনে অবমুক্ত করা হবে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারসিলেট বিভাগশ্রীমঙ্গলজেলার খবর
