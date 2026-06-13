মৌলভীবাজার সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত মুজিবুরের লাশ হস্তান্তর

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার দত্তগ্রাম সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে নিহত বাংলাদেশি মুজিবুর রহমানের লাশ হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।
আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কুলাউড়া উপজেলার শরিফপুর ইউনিয়নের চাতলাপুর চেকপোস্টে বিজিবি-বিএসএফের উপস্থিতিতে বাংলাদেশি পুলিশের কাছে লাশ হস্তান্তর করে ভারতীয় পুলিশ। এ সময় বিজিবি, পুলিশের পাশাপাশি নিহত মুজিবুর রহমানের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে, গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার দত্তগ্রাম সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের গুলিতে মুজিবুর রহমান নিহত হন।
নিহত মুজিবুরের পরিবারের দাবি, মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বিকেলে সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় গিয়েছিলেন মুজিবুর। পরে তাঁরা জানতে পারেন, বিএসএফের গুলিতে তিনি নিহত হয়েছেন। তবে স্থানীয় কয়েকজনের দাবি, মুজিবুর দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং চোরাই পণ্য আনার জন্য ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।
কুলাউড়া থানার পরিদর্শক হাবিবুর রহমান বলেন, আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিএসএফ মুজিবুরের লাশ হস্তান্তর করেছে। এ সময় উভয় দেশের পুলিশ, বিজিবি, বিএসএফ ও পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
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