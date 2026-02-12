Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে ৪টি আসনে বিএনপির জয়

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০০: ০০
মৌলভীবাজারে ৪টি আসনে বিএনপির জয়

প্রথমবারের মতো মৌলভীবাজারের চারটি আসনে একযোগে ধানের শীষের প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। তাঁদের তিনটি আসনে জামায়াতে ইসলামীর দাঁড়িপাল্লা ও একটি আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের রিকশা প্রতীকের প্রার্থী মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

মৌলভীবাজার-১ আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১১৩টি। সব কটি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নাসির উদ্দীন আহমেদ মিঠু ধানের শীষ প্রতীকে ৯৭ হাজার ৪৯২ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৭৭ হাজার ৬১০ ভোট পেয়েছেন।

মৌলভীবাজার-২ কুলাউড়া সংসদীয় আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১০৩টি। সব কটি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী মো. শওকতুল ইসলাম শকু ধানের শীষ প্রতীকে ৭৪ হাজার ৬৩৬ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. সায়েদ আলী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৫৩ হাজার ৯৭ ভোট পেয়েছেন।

মৌলভীবাজার-৩ রাজনগর ও সদর উপজেলা সংসদীয় আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৭৫টি। সব কটি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নাসের রহমান ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৯৫ হাজার ৩৪২টি ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. আব্দুল মন্নান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৭৫ হাজার ৩৯৭ ভোট পেয়েছেন।

মৌলভীবাজার-৪ কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল সংসদীয় আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৬৩টি। সব কটি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী মুজিবুর রহমান চৌধুরী ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬০৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ নূরে আলম হামিদী রিকশা প্রতীকে ৪৯ হাজার ১৮৯ ভোট পেয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। নির্বাচন কমিশন পরে বেসরকারিভাবে চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করবে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারবিএনপিসিলেট বিভাগজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

রাজশাহী-১ আসনে মাত্র ৭৭৪ ভোটে জিতলেন জামায়াতের অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

রাজশাহী-১ আসনে মাত্র ৭৭৪ ভোটে জিতলেন জামায়াতের অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

জামায়াতের সেক্রেটারি গোলাম পরওয়ার পরাজিত

জামায়াতের সেক্রেটারি গোলাম পরওয়ার পরাজিত

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের বিজয়ে দাউদকান্দিতে উচ্ছ্বাস

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের বিজয়ে দাউদকান্দিতে উচ্ছ্বাস

নাটোরের চারটি আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা বিজয়ী

নাটোরের চারটি আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা বিজয়ী