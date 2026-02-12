মাত্র ৩৮৫ ভোটে বিজয়ী হয়ে রিকশার চমক

মাদারীপুর-১ আসনের শিবচরে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী (রিকশা) সাঈদ উদ্দিন আহমাদ হানজালা। ২০১টি কেন্দ্রে তিনি ভোট পেয়েছেন ৬৩ হাজার ৫১১টি এবং পোস্টাল ব্যালটে ভোট পেয়েছেন ১ হাজার ৩৯৮টি। সর্বমোট ভোট পেয়েছেন ৬৪ হাজার ৯০৯ ভোট।
তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নাদিরা আক্তার পেয়েছেন ৬৪ হাজার ২৯১ ভোট এবং পোস্টাল ব্যালটে ভোট পেয়েছেন ২৩৩টি। তাঁর সর্বমোট ভোট ৬৪ হাজার ৫২৪টি। তাঁদের মধ্যকার ভোটের ব্যবধান মাত্র ৩৮৫।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে মাদারীপুর-১ আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা এইচ এম ইবনে মিজান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
উল্লেখ্য, মাদারীপুর-১ আসনে ১০ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেন। এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ২৪ হাজার ২৮৯ জন। সকাল সাড়ে ৭টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে বিরতিহীনভাবে বিকেল সাড়ে ৪টায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ভোট গ্রহণ শেষ হয়। মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ১০২টি। এর মধ্যে প্রাপ্ত ভোট পড়েছে ১ লাখ ৭৬ হাজার ২০৮টি; যা মোট ভোটের প্রায় ৫৪ দশমিক ৯২ শতাংশ।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুরে চারটি আসনের মধ্যে তিনটি আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ধানের শীষের প্রার্থী এবং একটি আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন।৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৪৮৯ পেয়ে বীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ মো. মনজুরুল ইসলাম মঞ্জু জয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মো. মতিউর রহমান পেয়েছেন ১ লাখ ১৬ হাজার ৪৮৮ ভোট।৮ মিনিট আগে
বরগুনা-১ আসনে মোট ১৯০টি কেন্দ্রের সবগুলোর ফলের ভিত্তিতে হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদুল হাসান অলিউল্লাহ ১,৪০,২৯০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।২৫ মিনিট আগে
পিরোজপুর-৩ (মঠবাড়িয়া) আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী রুহুল আমিন দুলাল ৬৩,১৩২ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।৩১ মিনিট আগে