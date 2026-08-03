মৌলভীবাজারে দেড় মাস ধরে চা-শ্রমিকদের মজুরি বন্ধ, অবস্থান কর্মসূচি পালন

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের রহিমপুর ইউনিয়নের দেওরাছড়া চা-বাগানে দেড় মাস ধরে মজুরি পরিশোধ না করার প্রতিবাদে কারখানার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন চা শ্রমিকেরা।
আজ সোমবার দুপুরে শ্রমিকেরা চা কারখানার সামনে সমবেত হয়ে দিনব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করেন।
অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শ্রমিকেরা জানান, টানা ছয় সপ্তাহ ধরে তাঁদের সাপ্তাহিক মজুরি (তলব) পরিশোধ করা হচ্ছে না। এতে পরিবার-পরিজন নিয়ে তাঁরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। দীর্ঘদিনের বকেয়া মজুরি পরিশোধ না হওয়ায় তাঁরা চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অবিলম্বে সব বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবি জানান তাঁরা।
এ বিষয়ে দেওরাছড়া চা-বাগানের ব্যবস্থাপক আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, চা বোর্ডের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যা চলছে। আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত বিষয়টি সমাধান করা হবে। একই সঙ্গে অতিসত্বর যাতে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করা যায়, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
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