বনের টিলা কেটে ভবন নির্মাণ

মাহিদুল ইসলাম, মৌলভীবাজার
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় সংরক্ষিত বনের মধ্যে বসবাসের জন্য অবৈধভাবে চলছে পাকা স্থাপনা নির্মাণকাজ। এ জন্য কাটা হয়েছে টিলা। রাজকান্দি বন রেঞ্জের সংরক্ষিত এলাকায় এমন বেশ কয়েকটি পাকা স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বন বিভাগের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে অবৈধভাবে এই স্থাপনা নির্মাণকাজ চলে।
সম্প্রতি রাজকান্দি বন রেঞ্জে আদমপুর ইউনিয়নের কালেঞ্জি গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, টিলার একটি অংশ কেটে বসবাসের জন্য ভবন নির্মাণকাজ করছেন শ্রমিকেরা। তবে সাংবাদিক পরিচয় শুনে তাঁরা ভয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হননি।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আদমপুর ইউনিয়নের কালেঞ্জি গ্রামে সংরক্ষিত বনের জমিতে শতাধিক পরিবার বসবাস করছে। বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে তারা দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা ঘরবাড়ি তৈরি করে বাস করে আসছে। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে নুরনবী, আব্দুল নবী, মহেব উল্যাহ নামের তিনজন ব্যক্তি পাশাপাশি তিনটি বাড়িতে পাকা ঘর নির্মাণ করছেন। তাঁদের এই ভবন নির্মাণে বন বিভাগ থেকে কোনো বাধা দেওয়া হয়নি। ঘর নির্মাণের বিষয়টি জানার জন্য এসব বাড়িতে গিয়েও তাঁদের পাওয়া যায়নি। গত কয়েক বছরে এমন আরও কয়েকটি পাকা স্থাপনা নির্মাণ করা হয় সংরক্ষিত এই বনের জমিতে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বনের এই গ্রামে রাস্তার পাশেই বাড়িঘর। বন বিভাগের লোকজন প্রতিদিন কয়েক দফা এদিকে আসা-যাওয়া করেন। তাঁদের অনুমতি ছাড়া পাকা ঘর নির্মাণের সাহস কেউ করবে না।
এদিকে সংরক্ষিত এলাকায় ভবন নির্মাণের ফলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে। কাটা পড়ছে টিলা ও গাছপালা।
জানা গেছে, ২০ হাজার ২৭০ একর এলাকা নিয়ে রাজকান্দি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। আদমপুর, কুরমা ও কামারছড়া বন বিটের আওতায় রয়েছে এই বন। সীমান্তঘেঁষা এই বনে ২০১৮ সালে ‘বাংলাদেশ জার্নাল অব প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমি’তে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়, বনটিতে ১২৩ উদ্ভিদ পরিবারের প্রায় ৫৪৯ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ শনাক্ত হয়েছে। প্রায় ১২ প্রজাতির বটগাছ এবং ১০ প্রজাতির কাষ্ঠল লতার বৈচিত্র্য খুব কম বনেই আছে।
বনটিতে সোনালি বিড়াল, এশীয় কালো ভালুক, বনছাগল, খুদে নখের ভোঁদড়, বনরুইও রয়েছে। প্রায় ৩০০ প্রজাতির পাখির বিচরণও এই বনে। ১৯৭৩ সালে গৃহীত বিপন্ন বন্য প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতির বাণিজ্যসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ বা সাইট্রাসভুক্ত বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিচরণস্থল এই বন। বনটিতে বানর, হরিণ, উল্লুক, হনুমান, শূকরসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও পাখির এক জীবন্ত সংগ্রহশালা। নানা প্রজাতির পাখি, বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বনটিতে শুরু হয়েছে অবক্ষয়। বনের মধ্যে অবৈধভাবে পাকা স্থাপনা তৈরি করা গুরুতর অপরাধ। এটি বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর অধীনে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে।
কমলগঞ্জের রাজকান্দি বন রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. মামুনুর রশীদ বলেন, শুধু রাজকান্দি রেঞ্জ নয়, কোনো সংরক্ষিত বনের মধ্যে পাকা স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি নেই। পাকা ঘর যারা নির্মাণ করেছে, তাদের বিষয়ে খতিয়ে দেখা হবে।
মৌলভীবাজার বন বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) নাজমুল আলম বলেন, ‘সংরক্ষিত বনে পাকা ঘর নির্মাণ করা যাবে না। আমি বিষয়টি এখন জানলাম। এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক তৌহিদুজ্জামান পাভেল বলেন, ‘বিষয়টি আমি এখন জানতে পারলাম। সংরক্ষিত বনের মধ্যে কেউ অবৈধভাবে পাকা স্থাপনা নির্মাণ করে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
রাতুল মণ্ডল, শ্রীপুর (গাজীপুর)
গাজীপুরের শ্রীপুরে তিন নদীর মোহনায় উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করে সুতিয়া নদীর বিরাট অংশ দখলের ঘটনা ঘটেছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, নদীর চরে চলছে উঁচু সীমানাপ্রাচীর নির্মাণের কর্মযজ্ঞ। এতে করে মারাত্মক দখলের কবলে পড়ছে স্বচ্ছ জলের নদী সুতিয়া। একই সঙ্গে হুমকিতে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র আর শীতলক্ষ্যা।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্থানীয় প্রশাসন ও নদী রক্ষা সংশ্লিষ্টদের বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে নদীর চর জবরদখলের হিড়িক চালাচ্ছেন এক প্রভাবশালী। মাদ্রাসার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে নদীর চরে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করছেন। প্রভাবশালীর ভয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস পান না স্থানীয়রা। নদীর মোহনায় উঁচু প্রাচীরে প্রতিবন্ধকতা তৈরির ফলে নদীভাঙনের শঙ্কা করছেন জনপদের বাসিন্দারা।
সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামে ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা ও সুতিয়া—তিনটি নদী মিলিত হয়েছে। সুতিয়া নদীটি নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রাম ঘেঁষে বয়ে গেছে। ঠিক তিন নদীর মোহনায় সুতিয়ার শুরুতেই উঁচু সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করে জবরদখলে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে নদীর বিরাট অংশ দখলে নিয়ে সীমানাপ্রাচীরের এক অংশের কাজ শেষ করেছে। অপর অংশের নির্মাণকাজ চলমান। নদীর অনেক অংশ ইতিমধ্যে দখলে নিয়েছে। স্থানীয় ওয়াহিদুর রহমান নামের এক ব্যক্তি মাদ্রাসার সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে নদীর চর দখল করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ।
স্থানীয় লোকজন বলছেন, সীমানাপ্রাচীরের ভেতর কমপক্ষে এক বিঘা জমি জবরদখলে নিয়েছেন, যা সম্পূর্ণ নদীর জায়গা।
স্থানীয় বাসিন্দা মনিরুজ্জামান বলেন, যেখানে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করা হচ্ছে, সেটি সম্পূর্ণ নদীর জায়গা। একসময় এখানেই নদী ছিল। কয়েক বছর যাবৎ এখানে চর জাগে। এখনো বর্ষার শুরুতেই থইথই পানি থাকে। অনেক স্রোত বহমান এই জায়গা দিয়ে। এখানে সীমানাপ্রাচীর দিয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরির কারণে নদীভাঙন শুরুর আশঙ্কা রয়েছে। এমন একটি জায়গায় সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে তিনটি নদীর পানি প্রবাহিত হয়। বর্ষাকালে অনেক বেশি স্রোত থাকে।
নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামের বাসিন্দা মজিবুর রহমান বলেন, যিনি নদীর জমি জবরদখল করছেন, তিনি তো সমাজের একজন কর্তাব্যক্তি। উনি কী করে এমনটি করতে পারেন? এখানে তো কয়েক বছর আগেও নদী ছিল। কয়েক বছর হলো চর জাগছে। আবার হয়তোবা নদী হবে। মোহনার কাছে নদী একটি স্টেডিয়ামের মতো বড়। আজ দখল হতে হতে এতটুকু। তাও আবার উঁচু সীমানা নির্মাণ করে।
অভিযুক্ত ওয়াহিদুল রহমান বলেন, ‘আমার নিজস্ব জমিতে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করছি। এখানে কিছু অংশ থাকতে পারে নদীর। তবে মাপজোখ করা হয়নি।’ ‘আপনি তো নদীর বিরাট অংশ দখলে নিয়েছেন, যেটা দৃশ্যমান নদী।’ এ কথার জবাবে তিনি বলেন, ‘এখন নদী নেই।’
নদী পরিব্রাজক দল শ্রীপুর শাখার সভাপতি সাঈদ চৌধুরী বলেন, ‘এটা একটি বড় দখল। এমন দৃশ্যমান দখলের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত সময়ের মধ্যে সীমানাপ্রাচীর অপসারণের উদ্যোগ নেবে।’
ইউএনও সজীব আহমেদ বলেন, ‘বিষয়টি আমাদের জানা নেই। দ্রুত সরেজমিনে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
কুমিল্লা দক্ষিণের ৬ আসন
দেলোয়ার হোসাইন আকাইদ, কুমিল্লা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে কুমিল্লা দক্ষিণের ছয় আসনের সব কটিতে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি। তার আগে থেকেই এলাকায় সরব জামায়াতে ইসলামীর সম্ভাব্য প্রার্থীরা। তবে ছয় আসনের তিনটিতেই বিএনপির বিভক্তি সামনে এসেছে। বিশেষ করে জেলার কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত কুমিল্লা-৬ আসনে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। আসনটিতে দলের প্রাথমিক মনোনয়নবঞ্চিত আমিন-উর-রশিদ ইয়াছিন বলেন, কুমিল্লার মানুষের জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত কাজ করতে প্রস্তুত। বিএনপির কোন্দলের সুযোগে ভোটের মাঠে আশা দেখছে জামায়াত।
কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া)
আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা সভাপতি হাজি জসিম উদ্দিন। তবে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচারে নেমেছেন বুড়িচং উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ টি এম মিজানুর রহমান। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও শিবিরের সাবেক সভাপতি ড. মোবারক হোসেন। নেতা-কর্মীদের নিয়ে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন তিনি। ইসলামী আন্দোলন থেকে আলোচনায় আছেন রাশেদুল হক রহমতপুরী। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা ব্যারিস্টার সোহরাব। এবি পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট জোবায়েরও স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পারেন।
কুমিল্লা-৬ (আদর্শ সদর-সিটি করপোরেশন-সদর দক্ষিণ)
জেলার কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মনিরুল হক চৌধুরী। তবে তাঁর প্রাথমিক মনোনয়নে ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের একাংশ। আমিন-উর-রশিদ ইয়াছিনকে দলীয় প্রার্থী ঘোষণার দাবিতে এলাকায় একের পর এক নানা কর্মসূচি পালন করছেন তাঁর অনুসারীরা। উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি, এমনকি সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার পর সংঘাত আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, ‘দল অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিয়েছে। খুব দ্রুত সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।’ অন্যদিকে হাজী ইয়াছিন বলেছেন, ‘কুমিল্লার মানুষের জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত কাজ করতে প্রস্তুত। জনগণই আমার শক্তি, তাঁদের ভালোবাসাই আমার মূল প্রেরণা।’
বিএনপির তীব্র অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগে এখানে আশা দেখছে জামায়াত। নেতা-কর্মীদের নিয়ে নিয়মিত সভা-সমাবেশ, গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন সম্ভাব্য প্রার্থী কুমিল্লা মহানগর আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদ। তিনি বলেন, ‘নিজেরা দুর্নীতি করব না, কাউকেও করতে দেব না। লুটপাট, চাঁদাবাজি ও দখলদারত্বমুক্ত কুমিল্লা গড়ব।’ এনসিপি থেকে নির্বাচন করতে পারেন দলের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সমন্বয়ক নাভিদ নওরোজ শাহ। এবি পার্টির মিয়া মোহাম্মদ তৌফিক এবং ইসলামী আন্দোলনের মোহাম্মদ হারুনুর রশিদও সক্রিয় রয়েছেন।
কুমিল্লা-৮ (বরুড়া)
এখানে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা শাখার সভাপতি জাকারিয়া তাহের সুমন। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী জেলা কর্মপরিষদ সদস্য শফিকুল আলম। দুজনই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। ইসলামী আন্দোলন থেকে মনোনয়ন পেতে পারেন মুফতি সাদিক মাহমুদ বিন নূরী।
কুমিল্লা-৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ)
বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন দলের লাকসাম উপজেলা সভাপতি মো. আবুল কালাম। জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ এ কে এম সরওয়ার উদ্দিন ছিদ্দিকী। দুজনেই এলাকায় ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছেন। ইসলামী আন্দোলন থেকে প্রার্থী হতে পারেন সেলিম মাহমুদ।
কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট-লালমাই)
আসনটিতে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী দলের নাঙ্গলকোট উপজেলা শাখার সদস্য আবদুল গফুর ভূঁইয়া। যদিও মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার মনোনয়ন দাবিতে এলাকায় রেলপথ ও মহাসড়ক অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছে তাঁর অনুসারীরা। দীর্ঘদিন থেকেই এলাকায় প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী দলের মজলিশে শুরা সদস্য ইয়াসিন আরাফাত। এনসিপির মনোনয়ন পেতে পারেন জয়নাল আবেদীন।
কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম)
জামায়াতের সম্ভাব্য প্রার্থী দলের নায়েবে আমির সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। হেভিওয়েট প্রার্থী হওয়ার পাশাপাশি এলাকায় দলীয় অবস্থান বিবেচনায় আসনটি নিয়ে আশাবাদী জামায়াত। আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে আগেও এলাকার উন্নয়নে সোচ্চার ছিলেন তিনি। নির্বাচিত হলে এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে, উন্নয়নকাজের পরিসর আরও বাড়ানো হবে। বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন দলের উপজেলা সভাপতি কামরুল হুদা। জামায়াত প্রার্থীকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ২০০১ সালের হিসাব এখন আর চলবে না।
চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
পার্টির পেছনে ইসলাম থাকলে, সেটা ইসলাম হয়ে যায় না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার–১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের বিএনপিদলীয় প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘কাউকে কাউকে এখানে বলতে শুনেছি, অমুক মার্কায় ভোট দিলে তরতরায়ে বেহেশতে যাবে। সেই রাস্তা কোনটা, আমি জানি না। সেই মার্কায় ভোট দেওয়ার আগে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের কী অবস্থা আল্লাহ্ মালুম। ধর্মের এ রকম অপব্যাখ্যা কোনো সহি মুসলিমের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না।’
আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ৮টার দিকে চকরিয়ার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের রশিদ আহমদ চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে এক পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘দ্বীনকে বিক্রি করে দেওয়া, ধর্মকে বিক্রি করে দেওয়া নাজায়েজ। আমরা শতকরা ৯০ থেকে ৯২ ভাগ মানুষ মুসলিম, প্রকৃতপক্ষে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত। মদিনা ইসলামের অনুসারী।’
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘কেউ কেউ বলে, এবার ইসলামের পক্ষে একটা ভোট দেন। ইসলাম ভোটে দাঁড়িয়েছে নাকি! নিজেদের ইমান নষ্ট করবেন, আরেকজনের ইমান নষ্ট করার জন্য কেন ভাষণ দেন?
‘সরাসরি জান্নাতের টিকিট পেয়েছেন ১০ জন। এর বাইরে ১১ জনও না। এখন যারা জান্নাতের টিকিট বিক্রি করছে, তারা হয়তো ১১ নম্বর হতে পারে, আস্তাগফিরুল্লাহ্। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যাতে আখেরি জমানায় ইমান নষ্ট করার মতো কার্যকলাপ এখানে না চলে। পার্টির পেছনে ইসলাম থাকলে, সেটা ইসলাম হয়ে যায় না।’
সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, ‘আপনারা সতর্ক থাকবেন, আমাদের সহজ-সরল মা-বোনদের বিভ্রান্ত করার জন্য অনেক বড়-বড় কিতাব-ডিকশনারি নিয়ে যাবে বোঝানোর জন্য। এখানে দিলে নেহায়েত জন্নাতে যাওয়া যাবে। এই পার্টিকে যেখানে পাবেন, সেখানে ঠেকাবেন।’
পথসভায় বক্তব্য দেন সালাহউদ্দিন আহমদের স্ত্রী সাবেক সংসদ সদস্য হাসিনা আহমদ, জেলা বিএনপির সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শামীম আরা স্বপ্না, উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক, সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক এম মোবারক আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফখরুদ্দিন ফরায়েজি, পৌরসভা বিএনপির সভাপতি নুরুল ইসলাম হায়দারসহ বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতারা।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আলোচিত ইসলামিক বক্তা আবু ত্বহা মুহাম্মদ আদনান তাঁর ‘প্রাক্তন’ স্ত্রী সাবিকুন নাহারকে তালাক দেওয়ার ১ মাস পার হতেই আবার বিয়ে করেছেন। এর আগে গত ২১ অক্টোবর তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ওই বিচ্ছেদের মাসখানেক পরেই তাঁরা আবারও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।
মঙ্গলবার (০২ ডিসেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন সাবিকুন নাহার। তবে এবার তালাকের পর ফের বিয়ে নিয়ে নেটিজেনরা সমালোচনা শুরু করেন। ইসলামি বিধান অনুসারে, তালাকের পর ৩ মাসের ইদ্দত পালন এবং হিল্লা বিবাহ ছাড়াই পুনরায় বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। এই সমালোচনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন সাবিকুন নাহার। তিনি তাঁর ফেসবুক পেজে এক পোস্টের কমেন্টে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।
সেই কমেন্টে সাবিকুন নাহার উল্লেখ করেন, ‘আমাদের মাঝে চিরস্থায়ী ৩ তালাক বায়েন হয়নি, স্ত্রী কর্তৃক খুলা তালাক হয়েছিল। যেখানে উভয়ের সম্মতিতে যেকোনো সময় নতুন বিবাহের মাধ্যমে সংসার শুরু করার সুযোগ থাকে! সেটাই হয়েছে। ওয়ামা আ’লাইনা ইল্লাল বা’লাগ।’
এর আগে, ইসলামি আইনে তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ের বিষয়ে কী নিয়ম রয়েছে, তা নিয়ে এই দম্পতির সমালোচনা করেন নেটিজেনরা।
রেজওয়ানা বিনতে রাশেদ নামের একজন কমেন্ট করেন, ‘কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ডিভোর্সের পর যদি স্বামী-স্ত্রী আবার এক হতে চায়, তখন কি আর কোনো কাজ নেই শরিয়া মোতাবেক? আমি শুনেছিলাম ডিভোর্সের পর সেই স্বামী-স্ত্রী এক হতে চাইলে স্ত্রীকে আবার বিয়ে করতে হয় অন্য পুরুষকে। সে যদি তালাক দেয়, তবেই আগের স্বামীর কাছে ওই স্ত্রী আসতে পারবে। আসলে কোনটা সঠিক, যদি জানাতেন, তবে উপকৃত হতাম। Sabiqun Nahar Sarah উস্তাযা যদি এ বিষয়ে কিছু বলতেন।’
সাওদা আফরোজ রত্না লিখেছেন, ‘আমি শুধু জানতে চাই, ডিভোর্সের পরপরই বিয়ে কিভাবে হলো। আশা করি আপু উত্তর দিবেন। ৩ মাসের ইদ্দত পালন এবং পুনরায় বিয়ে করার পর সেই স্বামী স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে আবার বিয়ে করা যায়। আমি এইটাই জানি। আপ্নারা কোন নিয়মে বিয়ে করলেন, সেইটা প্লিজ একটু বলবেন। আশা করি আমার পোস্টের উত্তর দিবেন। আর আমি জানি এইগুলা না মানলে যিনা করা হবে। আসলে আমি জানি না, কারণ আমি জেনারেল পড়ুয়া। প্লিজ রিপ্লাই দিবেন। আল্লাহ আপনাদের ভালো করুন।’
