শ্রীমঙ্গলে সড়ক দুর্ঘটনায় সিএনজি অটোরিকশার চালকসহ নিহত ২

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে মাইক্রোবাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশাচালকসহ দুজন নিহত এবং দুজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (৩০ মার্চ) সন্ধ্যায় ঢাকা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের সিরাজনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অটোচালক শ্রীমঙ্গল উপজেলার উত্তর ভাড়াউড়া গ্রামের হান্নান মিয়া (৩৫)। অপর ব্যক্তির পরিচয় মেলেনি এখনো।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সোমবার বিকেলে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে সিএনজিটি দুমড়েমুচড়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকসহ চারজনকে উদ্ধার করে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠান। সেখানে থাকা কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্য দুজনের মধ্যে একজনের অবস্থা খারাপ থাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেটে নিয়ে যাওয়া হয়।
শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম মুন্না বলেন, ‘দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি। তাদের লাশ মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে আছে।’
জয়দেবপুর রেলক্রসিং এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে গাজীপুর সিটি করপোরেশন (গাসিক) কর্তৃপক্ষ। আজ সোমবার নগরীর জয়েদবপুর রেলক্রসিং থেকে শিববাড়ি মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার সড়কের দুই পাশে এই অভিযান চালানো হয়।৩ মিনিট আগে
মোহনগঞ্জে গলাকাটা অবস্থায় অংকিত বর্মণ নামের তিন বছর বয়সী এক শিশুর লাশ উদ্ধারের খবর পাওয়া গেছে। আজ সোমবার উপজেলার বরান্তর গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। শিশুটি ওই গ্রামের সাগর বর্মণের ছেলে।১৪ মিনিট আগে
রাজধানীর মধ্য বাড্ডা ইউলুপে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় নিহত মোটরসাইকেল আরোহীর পরিচয় জানা গেছে। তার নাম ফাহিম (১৭)। সে উত্তর বাড্ডা সিরাজ মিয়া মেমোরিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।২৯ মিনিট আগে
কোভিড-১৯ মহামারির সময় নিম্নমানের মাস্ক, পিপিই, হাসপাতালের সরঞ্জাম ও বিভিন্ন সেবা ক্রয়-সরবরাহে ব্যাপক অনিয়ম এবং দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ ঘটনায় সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে পৃথক ছয়টি মামলা দায়েরের সুপারিশ...৩৪ মিনিট আগে