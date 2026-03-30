Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে সড়ক দুর্ঘটনায় সিএনজি অটোরিকশার চালকসহ নিহত ২

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
শ্রীমঙ্গলে মাইক্রোবাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া সিএনজি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে মাইক্রোবাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশাচালকসহ দুজন নিহত এবং দুজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (৩০ মার্চ) সন্ধ্যায় ঢাকা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের সিরাজনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অটোচালক শ্রীমঙ্গল উপজেলার উত্তর ভাড়াউড়া গ্রামের হান্নান মিয়া (৩৫)। অপর ব্যক্তির পরিচয় মেলেনি এখনো।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সোমবার বিকেলে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে সিএনজিটি দুমড়েমুচড়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকসহ চারজনকে উদ্ধার করে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠান। সেখানে থাকা কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্য দুজনের মধ্যে একজনের অবস্থা খারাপ থাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেটে নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম মুন্না বলেন, ‘দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি। তাদের লাশ মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে আছে।’

বিষয়:

মৌলভীবাজারমাইক্রোবাসসংঘর্ষনিহতসিএনজিসিলেট বিভাগশ্রীমঙ্গল
