চা-শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন দ্রুত আয়োজনের দাবিতে শ্রীমঙ্গলে মানববন্ধন

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন না হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে বলে দাবি করেছেন নেতারা। আজ রোববার নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করা মামলা প্রত্যাহার ও দ্রুত ত্রিবার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দাবিতে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে মানববন্ধন এবং প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন চা-শ্রমিকেরা।
দুপুরে শহরের বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে কর্মসূচির আগে বালিশিরা ভ্যালির ৬৪টি চা-বাগানের পঞ্চায়েত কমিটির জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন বালিশিরা ভ্যালির সভাপতি বিজয় হাজরা।
সভায় বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়ায় অনেক বাগানে ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে কমিটি পরিচালিত হচ্ছে। এতে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তাই দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানান তাঁরা।
পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক বিজয় হাজরা। তিনি অভিযোগ করেন, একটি পক্ষ আদালতে মামলা করে নির্বাচনপ্রক্রিয়া বিলম্বিত করছে। মামলার নিষ্পত্তি হলে দ্রুত নির্বাচন কমিশন গঠন করে তফসিল ঘোষণা করা সম্ভব হবে।
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