মৌলভীবাজারের চার আসনে জয়ের পথে বিএনপির প্রার্থীরা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মৌলভীবাজারের চারটি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, জেলার ৪টি আসনেই ধানের শীষের প্রার্থী জয়ের পথে।
মৌলভীবাজার-১ আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১১৩টি। এর মধ্যে ৭৪টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী নাসির উদ্দীন আহমেদ ধানের শীষ প্রতীকে ৬৪ হাজার ৩৯৫ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৪৭ হাজার ২১৬ ভোট।
মৌলভীবাজার-২ কুলাউড়া সংসদীয় আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১০৩টি। এর মধ্যে ৭০টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী—মো. শওকতুল ইসলাম শকু ধানের শীষ প্রতীকে ৫৯ হাজার ১৯ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. সায়েদ আলী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৫৮ হাজার ৩৫৭ ভোট।
মৌলভীবাজার-৩ রাজনগর ও সদর উপজেলা সংসদীয় আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৭৫টি। এর মধ্যে ৯৫টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী নাসের রহমান ধানের শীষ প্রতীকে ৮৪ হাজার ৭৭১ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. আব্দুল মন্নান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৪৫ হাজার ১৫২ ভোট পেয়েছেন।
মৌলভীবাজার-৪ কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল সংসদীয় আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৬৩টি। সব কটি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী মুজিবুর রহমান চৌধুরী ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬০৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ নূরে আলম হামিদী রিকশা প্রতীকে ৪৯ হাজার ১৮৯ ভোট পেয়েছেন।
৪টি আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এই ফল ঘোষণা করা হয়েছে।
খুলনা-৫ (ফুলতলা ডুমুরিয়া) আসনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার পরাজিত হয়েছেন। তিনি ২ হাজার ৭০২ ভোটের ব্যবধানে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলী আসগার লবির কাছে পরাজিত হয়েছেন।৬ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। দাউদকান্দি উপজেলার ১০৭টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৩৯৪ ভোট।১১ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোরের চারটি আসনের সব কটিতেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন—নাটোর-১ আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু ও নাটোর-৪ আসনে আব্দুল আজিজ।১৫ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী ধানের শীষ প্রতীকে ৬০ হাজার ১৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।৩৩ মিনিট আগে