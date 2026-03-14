Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে অভিযান

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজার জেলায় ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সমন্বিত পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক অভিযান সম্পন্ন হয়েছে।

আজ শনিবার (১৪ মার্চ) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক তৌহিদুজ্জামান পাভেল। এ সময় মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেনসহ জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া এ সমন্বিত অভিযানটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ অতিক্রম করে চৌমোহনা পয়েন্ট হয়ে এম সাইফুর রহমান সড়ক দিয়ে অগ্রসর হয়ে সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

অভিযানের অংশ হিসেবে শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় রাস্তার পাশে ঝুলিয়ে রাখা অবৈধ পোস্টার, ফেস্টুন ও ব্যানার অপসারণ করা হয়। একই সঙ্গে জনসাধারণের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন কিছু অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।

ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে সম্ভাব্য মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত করে তা ধ্বংসের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং বিভিন্ন স্থানে মশকনিধন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্প্রে করা হয়। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন ড্রেন, নালা-নর্দমা এবং আবাসিক এলাকার আশপাশে জমে থাকা পানি অপসারণের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার পৌরসভা, পুলিশ প্রশাসন, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে এ ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা হবে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারডেঙ্গুমশাসিলেট বিভাগমৌলভীবাজার সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৯২ হাজার টন গ্যাস নিয়ে হরমুজ প্রণালি পার হলো দুই ভারতীয় জাহাজ

সম্পর্কিত

