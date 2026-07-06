রাজনগরে স্ত্রীকে হত্যার পর মাটিচাপার অভিযোগ, ২০ দিন পর মরদেহ উদ্ধার

মৌলভীবাজারের রাজনগরে জায়েদা বেগম নামের এক গৃহবধূর অর্ধগলিত মাটিচাপা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার মুন্সীবাজার ইউনিয়নের সোনাটেকি গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী আলমগীর হুসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।নিহত জায়েদা বেগম স্বামী আলমগীর হুসেনের বাড়ি মুন্সীবাজার ইউনিয়নের সোনাটেকি গ্রামে থাকতেন। তিনি একই ইউনিয়নের করিমপুর গ্রামের হান্নান মিয়ার মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে জায়েদা বেগমের সন্ধান না পেয়ে তাঁর বাবার বাড়ির লোকজন স্বামী আলমগীর হুসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন আলমগীর তাদের বলেন, জায়েদা বেগম বিদেশে চলে গেছেন। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হলে পরিবারের সদস্যরা রাজনগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। পাশাপাশি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরও বিষয়টি জানান।
স্থানীয়দের ভাষ্য, একপর্যায়ে জায়েদা বেগমের বিদেশে যাওয়ার প্রমাণ চাইলে আলমগীর হুসেন বিষয়টি এড়িয়ে যেতে থাকেন। সন্দেহ জোরালো হলে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পরে রাজনগর থানা পুলিশ আলমগীরকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর আলমগীরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ সোমবার দুপুরে সোনাটেকি গ্রাম থেকে লাশ উদ্ধার করে।
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বেলাল আহমদ ও রুহুল আমীন বলেন, স্ত্রীকে হত্যা করে মাটিচাপা দিয়ে আলমগীর প্রচার করতে থাকেন যে জায়েদা বিদেশে চলে গেছে। তার আচরণ সন্দেহ হলে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়।
রাজনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, `প্রাথমিক জিজ্ঞেসাবাদে আলমগীর তার স্ত্রীর মাটিচাপা লাশের সন্ধান দেন। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আরও ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। তবে তিনি এখনও তার স্ত্রীকে হত্যার কথা শিকার করেননি।'
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