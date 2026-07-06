Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে পানিতে চুবিয়ে হত্যার অভিযোগ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে পানিতে চুবিয়ে হত্যার অভিযোগ
কাশিয়ানী থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় মিলি বেগম (৩০) নামে এক নারীকে পুকুরের পানিতে চুবিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। আজ সোমবার (৬ জুলাই) দুপুরে উপজেলার রাতৈইল ইউনিয়নের তানপুরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে মৃতের স্বামী আল আমিন (৩০) পলাতক রয়েছেন।

মিলি তানপুরা গ্রামের মিজান শেখের মেয়ে।

জানা গেছে, মিলি বেগম ও তাঁর স্বামী আল আমিন একসঙ্গে গোসল করতে পুকুরে নামেন। গোসল শেষে আল আমিন একাই শ্বশুরবাড়িতে ফেরেন। তিনি নিজের টাকা ও মোবাইল নিয়ে দ্রুত শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তাঁর শাশুড়িকে জানান, মিলি পরে আসবে। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও মিলি বেগম বাড়িতে ফিরে না আসায় তাঁর মা পুকুরপাড়ে গিয়ে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান।

খবর পেয়ে কাশিয়ানী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম শুরু করে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, আল আমিন মিলিকে পুকুরের পানিতে চুবিয়ে হত্যা করে পালিয়ে গেছে।

কাশিয়ানী-মুকসুদপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার নাফিছুর রহমান বলেন, ঘটনাটি পারিবারিক বিরোধজনিত হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। লাশের ময়নাতদন্তের পরে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডগোপালগঞ্জঢাকা বিভাগজেলার খবরপানি
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