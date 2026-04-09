বড়লেখায় ৪ হাজার ইয়াবাসহ যুবক আটক

মৌলভীবাজারের বড়লেখায় চার হাজার ইয়াবাসহ মাহমুদ হাসান রাসেল (২৬) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে বড়লেখা পৌরসভার পূর্ব গাজিটেকা মসজিদের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে রাসেলের দুই সহযোগী পালিয়ে যান। আটককৃত রাসেল বড়লেখা সদর ইউনিয়নের বিওসি কেছরিগুল (মধ্য ডিমাই) গ্রামের রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ জানায়, ইয়াবার একটি বড় চালান আসছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বড়লেখা থানা-পুলিশের একটি দল গতকাল রাতে বড়লেখা পৌরসভার পূর্ব গাজিটেকা এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানকালে মাহমুদ হাসান রাসেলের কাছ থেকে ২০টি প্যাকেটে রাখা মোট চার হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে রাসেলের দুই সহযোগী পালিয়ে যান। এ সময় ইয়াবা বিক্রির কাজে ব্যবহৃত একটি রেজিস্ট্রেশনবিহীন হিরো মোটরসাইকেল ও রাসেলের ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোন জব্দ করে পুলিশ।
এ বিষয়ে বড়লেখা থানার ওসি মনিরুজ্জামান খান জানান, চার হাজার ইয়াবাসহ একজনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় দুজন পালিয়েছে। তবে আটক ব্যক্তির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পলাতক দুজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।
