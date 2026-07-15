মৌলভীবাজারে বন্যায় প্রায় ৪ হাজার ঘর ক্ষতিগ্রস্ত

মৌলভীবাজারে অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে মনু ও ধলাই নদের প্রতিরক্ষা বাঁধ ভেঙে জেলার কমলগঞ্জ, রাজনগর, কুলাউড়া ও সদর উপজেলা প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় জেলার প্রায় চার হাজার কাঁচা ও আধপাকা ঘর ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছেন বন্যাকবলিত এলাকার মানুষেরা।
ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, জেলায় উজানের ঢল ও ভারী বৃষ্টিতে কমলগঞ্জ, রাজনগর, কুলাউড়া ও সদর উপজেলার ২৮টি ইউনিয়নে বন্যা হয়। পানির স্রোতে কাঁচা ও আধা পাকা অনেক ঘর ধসে পড়েছে।
আজ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বন্যায় জেলার কমলগঞ্জ, রাজনগর, কুলাউড়া ও মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় কাঁচা ও আধপাকা ৩ হাজার ৯৩২টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২ হাজার ৪৯৩টি ও আংশিক ক্ষতি হয়েছে ১ হাজার ৪৩৯টি। সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তারা এই তালিকা করেছেন।
রাজনগর উপজেলার রাসেল মিয়া বলেন, ‘বন্যায় আমার ঘরের একপাশ ধসে পড়েছে। ঠিকমতো খাবার খাওয়ার টাকা নেই, এর মধ্যে ঘর কী করে ঠিক করব। পরিবারের সদস্যরা ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছেন।’
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মোহাম্মদ ছাদু মিয়া বলেন, ‘বন্যায় ২ হাজার ৪৯৩টি ঘর সম্পূর্ণ এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১ হাজার ৪৩৯টি ঘর। এসব ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ঢেউটিন, চাল, নগদ অর্থ ও শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।’
স্থানীয়রা জানান, এটি কোনো দুর্গম হাওর বা চরাঞ্চল নয়; উপজেলা সদর থেকেও বিদ্যালয়টির দূরত্ব খুব বেশি নয়। তবু প্রতি বর্ষায় শিক্ষার্থীদের এমন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা থাকলেও স্থায়ী সমাধানে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাদের।৩ মিনিট আগে
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