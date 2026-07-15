পঞ্চগড়ে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে পৃথক স্থানে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন দেবীগঞ্জ উপজেলার সোনাহার মালচণ্ডী পশ্চিম তেলিপাড়া এলাকার খাদিমুল ইসলামের ছেলে মো. মামুন ইসলাম (৩০) এবং দণ্ডপাল ইউনিয়নের শিমুলতলী এলাকার কৃষক আকাব্বর খান (৬০)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার বেলা ১১টায় নিজ জমিতে পাট কাটার সময় বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন মামুন ইসলাম। পরে স্থানীয়রা তাঁকে দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অপর দিকে, একই দিনে দণ্ডপাল ইউনিয়নের শিমুলতলী এলাকায় কৃষিজমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান কৃষক আকাব্বর খান।
দেবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুসা মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘উপজেলার পৃথক দুটি স্থানে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় পৃথক ইউডি মামলার প্রক্রিয়া চলছে। প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম ও সুরতহাল শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নে পাট কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার মোহাব্বতপুর গণেশপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
যেসব স্থানে ডাইভারশন দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে, সেগুলো হলো বাদশা মিয়া রোডের মুখ, ওয়াসা মোড়, স্টেডিয়াম গোলচত্বর (রেডিসন ব্লুর সামনে), নেভাল মোড়, নূর আহমদ সড়কের মুখ, এনায়েত বাজার মোড়, তিনপোলের মাথা, নিউমার্কেট, আলকরণ রোডের মুখ (জিপিওর সামনে), কোতোয়ালি থানা মোড়, লালদীঘির উত্তর পাড়, সিনেমা প্যালে২৬ মিনিট আগে
আজ বুধবার বেলা ৩টা ০৫ মিনিটের দিকে শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাব এলাকা ছেড়ে মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের দিকে রওনা হয়। শিক্ষার্থীরা সড়ক ছেড়ে যাওয়ার পর সায়েন্স ল্যাব মোড় দিয়ে যান চলাচল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে।৪৪ মিনিট আগে
স্থানীয়রা জানান, এটি কোনো দুর্গম হাওর বা চরাঞ্চল নয়; উপজেলা সদর থেকেও বিদ্যালয়টির দূরত্ব খুব বেশি নয়। তবু প্রতি বর্ষায় শিক্ষার্থীদের এমন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা থাকলেও স্থায়ী সমাধানে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাদের।১ ঘণ্টা আগে