Ajker Patrika
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পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
পঞ্চগড়ে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু
পঞ্চগড়ে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতে পৃথক স্থানে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন দেবীগঞ্জ উপজেলার সোনাহার মালচণ্ডী পশ্চিম তেলিপাড়া এলাকার খাদিমুল ইসলামের ছেলে মো. মামুন ইসলাম (৩০) এবং দণ্ডপাল ইউনিয়নের শিমুলতলী এলাকার কৃষক আকাব্বর খান (৬০)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার বেলা ১১টায় নিজ জমিতে পাট কাটার সময় বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন মামুন ইসলাম। পরে স্থানীয়রা তাঁকে দেবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। অপর দিকে, একই দিনে দণ্ডপাল ইউনিয়নের শিমুলতলী এলাকায় কৃষিজমিতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান কৃষক আকাব্বর খান।

দেবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুসা মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘উপজেলার পৃথক দুটি স্থানে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় পৃথক ইউডি মামলার প্রক্রিয়া চলছে। প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম ও সুরতহাল শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

বিষয়:

পঞ্চগড়মৃত্যুদেবীগঞ্জজেলার খবররংপুর বিভাগবজ্রপাত
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