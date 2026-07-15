ঠাকুরগাঁওয়ে বজ্রপাতে বাবা-ছেলের মৃত্যু

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নে পাট কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার মোহাব্বতপুর গণেশপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন আনোয়ার প্রভু (৫৫) ও তাঁর ছেলে নিমাই (২৩)। তাঁরা ওই এলাকার বাসিন্দা।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে বাড়ির পাশের নিজেদের জমিতে পাট কাটতে যান আনোয়ার প্রভু ও তাঁর ছেলে নিমাই। দুপুরের দিকে হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে আকস্মিক বজ্রপাতে বাবা-ছেলে দুজনই ঘটনাস্থলেই মারা যান।
জামালপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য কবিন্দ্র ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পাট কাটার সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে আনোয়ার প্রভু ও তাঁর ছেলে নিমাই ঘটনাস্থলেই মারা যান।
ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান আলী বলেন, বজ্রপাতে বাবা ও ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
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