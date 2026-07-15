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সায়েন্স ল্যাব ছেড়ে সচিবালয়ের পথে একদল পরীক্ষার্থীর লংমার্চ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ জুলাই ২০২৬, ১৬: ১২
সায়েন্স ল্যাব ছেড়ে সচিবালয়ের পথে একদল পরীক্ষার্থীর লংমার্চ
শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন আন্দোলনরত একদল এইচএসসি পরীক্ষার্থী। ছবি: আজকের পত্রিকা ‎

‎তিন দফা দাবি আদায়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে প্রায় আধা ঘণ্টা অবস্থান ও সড়ক অবরোধের পর সচিবালয়ের উদ্দেশে লংমার্চ শুরু করেছে আন্দোলনরত একদল এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

‎আজ বুধবার বেলা ৩টা ০৫ মিনিটের দিকে তারা সায়েন্স ল্যাব এলাকা ছেড়ে মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের দিকে রওনা হয়। শিক্ষার্থীরা সড়ক ছেড়ে যাওয়ার পর সায়েন্স ল্যাব মোড় দিয়ে যান চলাচল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

সরেজমিনে দেখা যায়, সায়েন্স ল্যাব মোড়ে অবস্থান নেওয়ার সময় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্লোগান দেয় এবং তিন দফা দাবির পক্ষে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করে। পরে একত্রিত হয়ে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশে লংমার্চ শুরু করে। মিছিলের সামনে ও পাশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থানে থাকতে দেখা যায়।

‎লংমার্চে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী সাব্বির আহমেদ বলে, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের দাবি জানাতে এসেছি। আমাদের তিন দফা দাবি এখনো পূরণ হয়নি। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে আমাদের দাবি জানাব।’

‎নূরনন্নবী নামের আরেক শিক্ষার্থী বলে, ‘দুর্যোগের মধ্যেও পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী ভোগান্তিতে পড়েছে। আমাদের দাবিগুলো যৌক্তিক। সরকার যেন দ্রুত এগুলো বাস্তবায়ন করে।’

‎শিক্ষার্থীরা মিছিলের সময় ‘দফা এক, দাবি এক—শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ’, ‘তুমি কে, আমি কে—ফার্মের মুরগি’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেয়। তাদের হাতে পরীক্ষা স্থগিত ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।

পরীক্ষা শেষে ফের কিছু পরীক্ষার্থীর সায়েন্স ল্যাব ও উত্তরায় সড়ক অবরোধপরীক্ষা শেষে ফের কিছু পরীক্ষার্থীর সায়েন্স ল্যাব ও উত্তরায় সড়ক অবরোধ

‎শিক্ষার্থীদের সড়ক ছেড়ে যাওয়ার পর সায়েন্স ল্যাব মোড়, মিরপুর রোড, এলিফ্যান্ট রোড ও শাহবাগমুখী সড়কে আটকে থাকা যানবাহন ধীরে ধীরে চলাচল শুরু করে। এর আগে অবরোধের কারণে ওই এলাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল।

‎আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে—দুর্যোগ পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত রাখা, বৈরী আবহাওয়ার কারণে ১৩ জুলাই পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা শিক্ষার্থীদের জন্য পুনঃপরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষা ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগ।

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা জেলাঢাকা বিভাগসড়কশিক্ষামন্ত্রীমিছিল
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