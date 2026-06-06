Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

ব্রাজিল ছেড়ে দুধ দিয়ে গোসল করে আর্জেন্টিনাকে সমর্থন

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
ব্রাজিল ছেড়ে দুধ দিয়ে গোসল করে আর্জেন্টিনাকে সমর্থন
দুধ দিয়ে গোসল করে আর্জেন্টিনাকে সমর্থন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের রাজনগরে দীর্ঘদিন ব্রাজিলের সমর্থক থাকা ইমরান খান নামের এক ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে দুধ দিয়ে গোসল করে যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টিনা সমর্থকদের সঙ্গে। এ উপলক্ষে স্থানীয় আর্জেন্টিনা সমর্থকেরা উচ্ছ্বসিত।

শনিবার (৬) জুন বিকেলে রাজনগর উপজেলায় ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, সবার কাছে ইমরান পরিচিত ছিলেন ব্রাজিলের এক পাগলা ভক্ত হিসেবে। নেইমারের জাদুতে মুগ্ধ ইমরান দিনরাত ব্রাজিলের জয়গান গাইতেন। কিন্তু হুট করে শনিবার বিকেলে ঘটল ভিন্ন ঘটনা। ব্রাজিলের মায়া ত্যাগ করে দুধ দিয়ে গোসলের পর যোগ দিলেন আর্জেন্টিনা শিবিরে।

দুধ দিয়ে গোসল করে আর্জেন্টিনাকে সমর্থন। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুধ দিয়ে গোসল করে আর্জেন্টিনাকে সমর্থন। ছবি: আজকের পত্রিকা

আর্জেন্টিনার সমর্থক হিসেবে যোগ দেওয়া ইমরান বলেন, বুক ভরা আশা নিয়ে প্রতিবার ব্রাজিলকে সমর্থন জানান। কোপা আমেরিকা থেকে বিশ্বকাপ কোথাও সাফল্যের মুখ দেখছে না তার একসময়ের প্রিয় ব্রাজিল। দীর্ঘদিন ধরে হতাশ তিনি। সেই হতাশা থেকে যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টিনা সমর্থক শিবিরে।

আর্জেন্টিনা ফ্যান গ্রুপ অব মৌলভীবাজারের অ্যাডমিন ফুয়াদ আহমদ মুরাদ বলেন, চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপ জয়ের আগে আর্জেন্টিনা সমর্থকেরা উচ্ছ্বসিত। প্রিয় দলের জন্য শুভকামনা জানিয়ে তাঁদের এই আয়োজন।

বিষয়:

ব্রাজিলআর্জেন্টিনামৌলভীবাজাররাজনগরসিলেট বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত