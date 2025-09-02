ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো ১৭ রোহিঙ্গাসহ ১৮ জন আটক

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সীমান্ত এলাকা থেকে ১৮ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তাঁদের মধ্যে ১৭ জন রোহিঙ্গা রয়েছেন। ভারত থেকে সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে তাঁদের ঠেলে পাঠানো হয় বলে আটক ব্যক্তিরা দাবি করেছেন।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার সীমান্তবর্তী শাহবাজপুর চা-বাগান থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিদের সীমান্ত থেকে ৫০০ গজ অভ্যন্তরে শাহবাজপুর চা-বাগানে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বিজিবির টহল দল। পরে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ভারত থেকে অবৈধ পথে ঠেলে পাঠানোর কথা জানান তাঁরা। এ সময় সন্দেহভাজন এমন ১৮ জনকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি এবং নারী-শিশুসহ ১৬ জন রোহিঙ্গা রয়েছেন।
বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়ন (৫২ বিজিবি) পরিচালক অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল হক চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, আটক ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁদের বড়লেখা থানায় হস্তান্তর করা হবে।
মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সীমান্ত এলাকা থেকে ১৮ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তাঁদের মধ্যে ১৭ জন রোহিঙ্গা রয়েছেন। ভারত থেকে সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে তাঁদের ঠেলে পাঠানো হয় বলে আটক ব্যক্তিরা দাবি করেছেন।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার সীমান্তবর্তী শাহবাজপুর চা-বাগান থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিদের সীমান্ত থেকে ৫০০ গজ অভ্যন্তরে শাহবাজপুর চা-বাগানে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বিজিবির টহল দল। পরে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ভারত থেকে অবৈধ পথে ঠেলে পাঠানোর কথা জানান তাঁরা। এ সময় সন্দেহভাজন এমন ১৮ জনকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি এবং নারী-শিশুসহ ১৬ জন রোহিঙ্গা রয়েছেন।
বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়ন (৫২ বিজিবি) পরিচালক অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল হক চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, আটক ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁদের বড়লেখা থানায় হস্তান্তর করা হবে।
সাতক্ষীরায় চিহিৃত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদকে তাঁর সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী। বুধবার দিবাগত রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর বাজার এলাকা থেকে তাদেরকে চাপাতি ও মাদকসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের গ্রেপ্তারে এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে।২৯ মিনিট আগে
একদল দুর্বৃত্ত রাতে ঘরের চালায় ঢিল ছুড়ে মারে। এ সময় চিৎকার করে ওই গৃহবধূ। পরে পাখির ছেলে আইজান (৪) ঘরের দরজা খোলে। এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে ওই শিশুর মাকে কুপিয়ে হত্যা করে দ্রুত পালিয়ে যায়।৪২ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে সিমেন্টবাহী ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুইজন। আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে সিংগাইর পৌর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন: মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার নিলুয়া...১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ইফতেখার ইসলাম ফাহমিন (১৯-২০ সেশন) সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টার দিকে বিনোদনপুর গেটের সামনে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি অটোরিকশার সংঘর্ষে ফাহমিন গুরুতর আহত হন...২ ঘণ্টা আগে