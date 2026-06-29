মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৭ জনকে বিএসএফের পুশ ইনের চেষ্টা, রুখে দিল বিজিবি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা সীমান্ত দিয়ে আজ সোমবার ভোরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ৭ জনকে পুশইনের চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিজিবি ও গ্রামবাসীর প্রতিরোধে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা ও নাজিরাকোনা বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার।
স্থানীয়দের ভাষ্য, ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্টি থানার নিউ পাথরঘাটা গ্রামের দিক থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১১০ নম্বর মেইন পিলার হয়ে বাংলাদেশের নাজিরাকোনা সীমান্ত দিয়ে ৭ জনকে পুশইনের চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি বুঝতে পেরে বিজিবি ও গ্রামবাসী তা প্রতিহত করে।
স্থানীয়রা জানান, মুজিবনগর, কাজীপুর ও শেওড়াতলাসহ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ক্রমাগত পুশইনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিএসএফ।
নাজিরাকোনা বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েক সুবেদার মোজাম্মেল হক বলেন,`বিএসএফ সদস্যরা পুশইনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিজিবি ও গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে তাদের ফেরত নেয়। আমাদের বিজিবি সব সময় নজরদারি রাখছে পুশইন ঠেকাতে। তাছাড়া স্থানীয় গ্রামবাসী আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করছে।'
বিজিবি জানায়, চলতি মাসে মেহেরপুর সীমান্তে একাধিকবার পুশইনের চেষ্টা করেছে বিএসএফ। গত ৬ জুন তেঁতুলবাড়ীয়া সীমান্তে ৬ জন, ১৯ জুন বুড়িপোতা ইউনিয়নের খালপাড়া সীমান্তে ৪ জন, ২৫ জুন গাংনী উপজেলার শেওড়াতলা সীমান্তে ৭ জন, ধলা সীমান্তে ৩ জন এবং কাজীপুর সীমান্তে ২ জনকে পুশইনের চেষ্টা করা হয়।
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