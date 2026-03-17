গাংনীতে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে দুই শিশু মারা গেছে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার মাইলমারী গ্রামে বাড়ির পাশে একটি ডোবার পানিতে ডুবে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
শিশুরা হচ্ছে উপজেলার মাইলমারী গ্রামের আকাশ আলীর ছেলে ইউসুফ আলী (৪) ও তার প্রতিবেশী আব্বাস আলীর ছেলে আদিব হাসেন (৩)। স্থানীয়রা জানান, বাড়ির পেছনে একটি ডোবায় দুজনকে ভাসতে দেখে উদ্ধার করে দ্রুত গাংনী হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক ফারুক হোসেন জানান, শিশু দুটিকে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা গেছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, পানিতে ডুবে দুটি শিশু মারা গেছে, এমন খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনা স্থানে যায়। শিশু দুটির পরিবারের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
