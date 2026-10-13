Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

সাটুরিয়ায় ৭ ফার্মেসির বিরুদ্ধে মামলা, জরিমানা ১৭ হাজার টাকা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সাটুরিয়ায় ৭ ফার্মেসির বিরুদ্ধে মামলা, জরিমানা ১৭ হাজার টাকা
মঙ্গলবার সাটুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসংলগ্ন বিভিন্ন ফার্মেসিতে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসংলগ্ন বিভিন্ন ফার্মেসিতে অভিযান চালিয়ে ৭টির বিরুদ্ধে মামলা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসব মামলায় মোট ১৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহমুদুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ওষুধ বিক্রিতে অনিয়ম প্রতিরোধ এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এ অভিযান চালানো হয়। বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ঔষধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় সাতটি পৃথক মামলা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহমুদুল ইসলাম বলেন, ‘ফার্মেসিতে অনিয়ম প্রতিরোধ এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে। মেয়াদোত্তীর্ণ বা অবৈধ ওষুধ বিক্রি করে জনস্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলার সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

অভিযানে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মানিকগঞ্জসাটুরিয়াফার্মেসিঅভিযানভ্রাম্যমাণ আদালত
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