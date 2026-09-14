Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

সিংগাইরে অনুমোদনহীন সেই কারখানা সিলগালা

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিংগাইরে অনুমোদনহীন সেই কারখানা সিলগালা
অনুমোদনহীন মাছ ও মুরগির খাদ্য তৈরির কারখানাটিতে অভিযান চালিয়ে সেটি সিলগালা করেছে উপজেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অনুমোদনহীন মাছ ও মুরগির খাদ্য তৈরির কারখানাটিতে অভিযান চালিয়ে সেটি সিলগালা করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের ফোর্ডনগর খানপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালান উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল-আমিন কবির।

এর আগে ১৩ সেপ্টেম্বর আজকের পত্রিকায় ‘অনুমোদনহীন কারখানার ধোঁয়া ও দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি উপজেলা প্রশাসনের নজরে এলে কারখানাটিতে অভিযান চালানো হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও অনুমোদন না থাকায় কারখানাটি বন্ধ করে সিলগালা করে দেওয়া হয়।

অনুমোদন ছাড়াই ঘনবসতিতে চামড়া পোড়ানোর কারখানা, ধোঁয়া-দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসীঅনুমোদন ছাড়াই ঘনবসতিতে চামড়া পোড়ানোর কারখানা, ধোঁয়া-দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েক বছর ধরে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ওই কারখানায় গরুর কাঁচা চামড়া, হাড়, মাংসসহ বিভিন্ন কাঁচামাল পোড়ানো হচ্ছিল। এতে তীব্র ধোঁয়া ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় স্থানীয়রা দুর্ভোগে পড়েন। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

একই দিন ধল্লা ইউনিয়নের ধল্লা মধ্যপাড়া এলাকায় ‘গ্রিন এনার্জি ইন্ডাস্ট্রিজ’ নামের আরেকটি কারখানায়ও অভিযান চালানো হয়। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অভিযানের বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল-আমিন কবির বলেন, কারখানাটির কোনো ধরনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় সেটি সিলগালা করা হয়েছে। এদিন আরও একটি কারখানার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মানিকগঞ্জঅভিযানকারখানাসিলগালাজেলার খবরসিংগাইর
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