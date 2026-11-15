আরিচা ফেরি টার্মিনালে পার্কিং করা ট্রাকে আগুন
মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আরিচা ঘাট ফেরি টার্মিনালে পার্কিং করা একটি ট্রাকের কেবিনে আগুন লেগেছে। রোববার (১৫ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। স্থানীয় লোকজনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আগুন লাগার পর আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তা নেভানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
খবর পেয়ে শিবালয় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নেয়।
আগুন লাগা ট্রাকটির নম্বর পিরোজপুর-ট-১১-০২৯২। স্থানীয় ব্যবসায়ী আব্দুল লতিফ মল্লিকের মালিকানাধীন ট্রাকটি আরিচা ফেরি টার্মিনালে পার্কিং করা ছিল। ঘটনার সময় ট্রাকের মালিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।
শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বলেন, ট্রাকের মালিকের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানা গেছে। উপস্থিত লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
টার্মিনালে ট্রাকটি ছাড়াও আরও অনেক যানবাহন পার্কিং করা ছিল। স্থানীয় লোকজন দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হওয়ায় আগুন অন্য যানবাহনে ছড়িয়ে পড়েনি বলে জানা গেছে।