সৎবাবার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ, ৫ বছরের শিশু হাসপাতালে ভর্তি

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে সৎবাবার বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটি বর্তমানে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে গতকাল সোমবার (৪ মে) রাতে শিশুটির মা বাদী হয়ে সৎবাবার বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা করেছেন।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, সিংগাইর উপজেলার মতি মিয়া ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক নারীকে বিয়ে করেন। পরে তাঁর ঘরে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। এক বছর ধরে ওই শিশুটির ওপর সৎবাবার কুনজর পড়ে। গত শুক্রবার (১ মে) রাতে শিশুটিকে তার সৎবাবা ধর্ষণ করেন। সকালে শিশুটির মা বিষয়টি জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে সিংগাইর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে ওই দিনই তাকে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে শিশুটি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকেরা তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রেখেছেন বলে জানা গেছে।
শিশুটির মা বলেন, ‘মতি মিয়া একজন মাদকাসক্ত। কয়েক মাস আগেও সে শিশুটিকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে। পরে এলাকার লোকজন ও মতি মিয়া বিষয়টি ধামাচাপা দেয়। এ বিষয় নিয়ে আমাকে একাধিকবার মারধর করে মতি মিয়া। প্রশাসনের কাছে আমি উপযুক্ত বিচার চাই।’
সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাজহারুল ইসলাম বলেন, ‘এ বিষয়ে শিশুটির মা বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। বিষয়টির তদন্ত চলছে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারে কাজ করছে পুলিশ।’
