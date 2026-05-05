সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে ২ শিশুর মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট বিভাগে হামের সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় বিভাগে হামের উপসর্গ নিয়ে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে বিভাগে হামে আক্রান্ত হয়ে ও হামের উপসর্গ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮। সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত মঙ্গলবারের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।​

মারা যাওয়া দুই শিশু হলো সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার সরতীষ গ্রামের আব্দুল আফিকের ছেলে ছয় মাস বয়সী ওমর এবং সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ভরতপুর গ্রামের টুটুল সরকারের ছেলে পাঁচ মাস বয়সী প্রিয়ম সরকার। তারা দুজনেই সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল।

​বর্তমানে সিলেটের বিভিন্ন হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে ২০০ রোগী ভর্তি আছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৩ জন চিকিৎসা নিচ্ছে শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে। ​গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে রোগী ভর্তি হয়েছে ৬৩ জন। এ সময়ে নতুন করে একজনের দেহে হামের সংক্রমণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

