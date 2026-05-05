মেঘনায় নৌকা ডুবে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

বরিশালের হিজলাসংলগ্ন মেঘনা নদীতে ঝড়ে নৌকা ডুবে নিখোঁজ দুই জেলের মধ্যে শিপন মালথিয়া (২০) নামের একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৫ মে) সকালে হিজলা উপজেলার বাহেরচর এলাকার নদী থেকে সিপনের লাশ উদ্ধার করে স্থানীয় জেলেরা তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। নিহত সিপন হিজলার ধুলখোলা ইউনিয়নের পালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় জেলে মোসলেম মাঝি বলেন, ২ মে রাতে নৌকা ডুবিতে মো. শিপন মালথিয়া ও জুয়েল সরদার নিখোঁজ হন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে আজ সকালে বাহেরচর থেকে শিপনের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে বাড়িতে নিয়ে গেলে সেখানে স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।
মেহেন্দীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিন উদ্দিন বলেন, ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা ডুবে চারজন নদীতে পড়ে যায়। এর মধ্যে দুজন নিখোঁজ ছিল। মঙ্গলবার শিপন মালথিয়া নামের একজনের লাশ উদ্ধার করেছে হিজলা নৌ পুলিশ।
হিজলা নৌ পুলিশের ওসি গৌতম চন্দ্র দাস বলেন, লাশ স্থানীয়রা উদ্ধার করে পরিবারের কাছে দিয়ে দিয়েছে। নিখোঁজ জেলে জুয়েলকেও খোঁজা হচ্ছে।
