Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় অসুস্থ গরু জবাই করে বিক্রির অভিযোগে জরিমানা

গাইবান্ধা প্রতিনিধি 
গাইবান্ধায় অসুস্থ গরু জবাই করে বিক্রির অভিযোগে জরিমানা
উপজেলা শহরের বাজার মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে অসুস্থ গরু জবাই করে মাংস বিক্রির অভিযোগে জেলাল শেখ নামে এক মাংস বিক্রেতাকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলা শহরের বাজার মোড় এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রওজাতুন জান্নাত।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল সাড়ে ১১টার দিকে অসুস্থ একটি গরু জবাই করে মাংস বিক্রি করা হচ্ছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে শহরের বাজার মোড় এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পরে বিক্রেতা অসুস্থ গরু জবাই করার বিষয়টি স্বীকার করলে মাংস জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে বিক্রেতাকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে তাঁকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. তানভীক জাহান বলেন, অভিযুক্ত মাংস বিক্রেতা নিজ বাড়িতে একটি অসুস্থ গরু জবাই করে পরে সেই মাংস বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যায়। গরুটির পা ও পেটে সমস্যা ছিল। জব্দ করা মাংসগুলো তাৎক্ষণিক মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে।

ইউএনও রওজাতুন জান্নাত বলেন, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও অনিরাপদ মাংস বিক্রি না করতে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

গাইবান্ধাগরুজরিমানাজেলার খবররংপুর বিভাগভ্রাম্যমাণ আদালত
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