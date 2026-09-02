কালীগঙ্গা নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, দুই ড্রেজারমালিককে লাখ টাকা অর্থদণ্ড

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে কালীগঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে দুই ড্রেজারের (খননযন্ত্র) মালিককে অর্থদণ্ড করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বুধবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার জিয়নপুর ইউনিয়নের আবুডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালানো হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রবীর বিশ্বাস।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, আবুডাঙ্গা এলাকায় কালীগঙ্গা নদী থেকে একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে ড্রেজার বসিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে আসছিল। আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বালু উত্তোলনের প্রমাণ পাওয়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে পৃথক দুটি মামলায় ড্রেজারমালিক শরিফুল ইসলাম ও আমজাদ হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা করে মোট এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড করে।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রবীর বিশ্বাস বলেন, কালীগঙ্গা নদীর নাব্যতা রক্ষা ও নদীর তীরবর্তী বসতবাড়ি ও ফসলি জমি ভাঙনের হাত থেকে রক্ষায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ।
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