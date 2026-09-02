বীর মুক্তিযোদ্ধার জানাজায় মোবাইল চুরি, চক্রের ২ সদস্য আটক

কুমিল্লার দেবীদ্বারে কৃষি অধিদপ্তরের সাবেক উপপরিচালক, বীর মুক্তিযোদ্ধা কৃষিবিদ এম এ আউয়াল মোল্লার (৭৬) জানাজা নামাজ চলাকালে মুসল্লিদের পকেট থেকে অন্তত ১০টি মোবাইল চুরির ঘটনা ঘটে। এ সময় অভিযুক্ত দুই পেশাদার চোরকে জানাজাস্থল থেকে আটক করে উপস্থিত লোকজন। পরে গণপিটুনি দিয়ে তাদের পুলিশে সোপর্দ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধার দাফন সম্পন্ন করা হয়।
আজ বুধবার বাদ জোহর দেবিদ্বার পৌর এলাকার বারেরা মোল্লা বাড়ির মরহুম হারুনুর রশিদের ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ আউয়াল মোল্লার জানাজার নামাজে এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে।
এর আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গার্ড অব অনার প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন করা হয়। দেবিদ্বার থানার উপপরিদর্শক অজয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় এই সালাম গ্রহণ করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ফয়সল উদ্দিন।
পুলিশের পক্ষ থেকে আটক অভিযুক্ত মোবাইল চোরদের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন ঢাকা যাত্রাবাড়ীর সায়েদাবাদ এলাকার দুলাল দেবনাথের ছেলে রতন চন্দ্র দেবনাথ (৪০) এবং শনিরআখড়া এলাকার আতিক মিয়ার ছেলে মিন্টু মিয়া (৫২)।
পুলিশ জানায়, এই চোর চক্র মূলত অত্যন্ত সুকৌশলী ও পেশাদার। তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিখ্যাত, সুপরিচিত এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর তাঁদের জানাজার খোঁজ-খবর রাখেন। এরপর মুসল্লি সেজে সুদূর এলাকায় গিয়ে জানাজায় অংশ নিয়ে ভিড় এবং আবেগঘন পরিবেশের সুযোগ নিয়ে মোবাইল চুরি করে পালিয়ে যেতেন। আজ দেবীদ্বারে জানাজা নামাজ চলাকালে সাধারণ মানুষ তাঁদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন।
স্থানীয়রা জানান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আউয়াল মোল্লার জানাজা চলাকালে অন্তত ১০টি মোবাইল চুরির ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে নিহতের ছেলের একটি আইফোনসহ ৩টি আইফোন চুরি হয়েছে। দুজনকে আটক করা হয়েছে, এদের সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারেন।
এ বিষয়ে দেবিদ্বার থানার পুলিশ পরিদর্শক অজয় চক্রবর্তী জানান, দুই চোরকে আটক করা হয়েছে। আটকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
উল্লেখ্য, প্রয়াত এ বীর মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধকালে ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক গঠিত বিশেষ গেরিলা বাহিনীর সদস্য ছিলেন এবং দেবিদ্বার, মুরাদনগর, চান্দিনা থানা কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন।
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