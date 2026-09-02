মহানবী (সা.) নিয়ে অবমাননাকর পোস্টের অভিযোগ, আখাউড়ায় যুবক আটক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অবমাননাকর পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে ওয়াসিম নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় কয়েকজন। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।
আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার কর্নেলবাজার এলাকায় নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান একটি ফার্মেসি থেকে ওয়াসিমকে আটক করে স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে আখাউড়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে নিজেদের হেফাজতে নেয়।
আটক ওয়াসিম আখাউড়া উপজেলার আইরোল গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবা রতন ডাক্তার কর্নেলবাজার এলাকায় পরিচিত বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।
স্থানীয়দের অভিযোগ, ওয়াসিমের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তাঁর নিজ অ্যাকাউন্টে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে আপত্তিকর ও অবমাননাকর কয়েকটি পোস্ট দেখতে পান তারা। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরে স্থানীয় জনতা ওয়াসিমকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়।
এ দিকে, ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি পোস্ট ও মন্তব্য করছেন। তারা অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করে সত্যতা পাওয়া গেলে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাবেদ উল ইসলাম বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে ওয়াসিম নামে এক যুবককে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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