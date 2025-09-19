পদ্মার তীব্র ভাঙনে বিলীন তিন শতাধিক পরিবারের ঘরবাড়ি

হরিরামপুর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার চরাঞ্চলে পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে শত শত পরিবারের ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি। এ বছরের মে মাসের শেষ দিক থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত উপজেলার লেছড়াগঞ্জ ইউনিয়নের হরিহরদিয়া, গঙ্গাধরদী, সেলিমপুর, জয়পুর ও উত্তর পাটগ্রাম এলাকায় শত শত বিঘা ফসলি জমির পাশাপাশি তিন শতাধিক ঘরবাড়ি নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে।
জানা গেছে, গত বছর হরিহরদিয়ার নটাখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গঙ্গাধরদীর পাঠানকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভাঙনে বিলীন হয়। বর্তমানে ঝুঁকির মধ্যে আছে নটাখোলা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, নটাখোলা আফরোজা উচ্চ বিদ্যালয় ও লেছড়াগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন।
জানতে চাইলে পাটগ্রামের গৃহবধূ আরজিনা বেগম বলেন, ‘অনেক কষ্টে টাকা জমিয়ে পাকা একটা ঘর বানাইছিলাম। সেই ঘর এখন ভাঙনের মুখে। যেকোনো সময় পদ্মায় বিলীন হয়ে যাবে। আমাদের আর কিছুই থাকছে না, কেউ খোঁজও নিচ্ছে না।’
হায়দার আলী (৭২) বলেন, ‘১০ বিঘা জমি আছিল, সবই ভাঙনে গেছে। এখন আর কিছুই নাই।’ রমিজ উদ্দিন (৭০) বলেন, ‘আমাদের সব শেষ হইয়া গেল—ঘরবাড়ি, জমি, ফসল কিছুই রইল না। কেউ খোঁজ নিচ্ছে না, ভাঙন ঠেকাতে কোনো ব্যবস্থা করছে না।’
লেছড়াগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ‘এ বছর লেছড়াগঞ্জ ইউনিয়নের সাতটি মসজিদ, হরিহরদিয়া, গঙ্গাধরদী ও সেলিমপুর বাজার নদীগর্ভে চলে গেছে। এ ছাড়া তিন শতাধিক ঘরবাড়িও ভেঙে গেছে।’
এ বিষয়ে হরিরামপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তৌহিদুজ্জামান খান বলেন, ‘হরিহরদিয়া, সেলিমপুর, নতুনহাট ও হরিনাঘাট এলাকায় প্রায় ২০০ হেক্টর ফসলি জমি পদ্মায় বিলীন হয়ে গেছে।’ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ‘চরাঞ্চলের ভাঙনকবলিত এলাকায় দ্রুত ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার চরাঞ্চলে পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে শত শত পরিবারের ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি। এ বছরের মে মাসের শেষ দিক থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত উপজেলার লেছড়াগঞ্জ ইউনিয়নের হরিহরদিয়া, গঙ্গাধরদী, সেলিমপুর, জয়পুর ও উত্তর পাটগ্রাম এলাকায় শত শত বিঘা ফসলি জমির পাশাপাশি তিন শতাধিক ঘরবাড়ি নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে।
জানা গেছে, গত বছর হরিহরদিয়ার নটাখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গঙ্গাধরদীর পাঠানকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভাঙনে বিলীন হয়। বর্তমানে ঝুঁকির মধ্যে আছে নটাখোলা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, নটাখোলা আফরোজা উচ্চ বিদ্যালয় ও লেছড়াগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন।
জানতে চাইলে পাটগ্রামের গৃহবধূ আরজিনা বেগম বলেন, ‘অনেক কষ্টে টাকা জমিয়ে পাকা একটা ঘর বানাইছিলাম। সেই ঘর এখন ভাঙনের মুখে। যেকোনো সময় পদ্মায় বিলীন হয়ে যাবে। আমাদের আর কিছুই থাকছে না, কেউ খোঁজও নিচ্ছে না।’
হায়দার আলী (৭২) বলেন, ‘১০ বিঘা জমি আছিল, সবই ভাঙনে গেছে। এখন আর কিছুই নাই।’ রমিজ উদ্দিন (৭০) বলেন, ‘আমাদের সব শেষ হইয়া গেল—ঘরবাড়ি, জমি, ফসল কিছুই রইল না। কেউ খোঁজ নিচ্ছে না, ভাঙন ঠেকাতে কোনো ব্যবস্থা করছে না।’
লেছড়াগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ‘এ বছর লেছড়াগঞ্জ ইউনিয়নের সাতটি মসজিদ, হরিহরদিয়া, গঙ্গাধরদী ও সেলিমপুর বাজার নদীগর্ভে চলে গেছে। এ ছাড়া তিন শতাধিক ঘরবাড়িও ভেঙে গেছে।’
এ বিষয়ে হরিরামপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তৌহিদুজ্জামান খান বলেন, ‘হরিহরদিয়া, সেলিমপুর, নতুনহাট ও হরিনাঘাট এলাকায় প্রায় ২০০ হেক্টর ফসলি জমি পদ্মায় বিলীন হয়ে গেছে।’ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ‘চরাঞ্চলের ভাঙনকবলিত এলাকায় দ্রুত ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশের এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে সাড়ে তিন লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আহত ব্যবসায়ীর নাম মো. দেলোয়ার হোসেন (৪০)। তিনি জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার শিকলবাহা ইউনিয়নের ক্রসিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দেলোয়ার হোসেন শিকলবাহা ক্রসিং এলাকার বাসিন্দা। তাঁকে১৫ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফ পৌরসভার উত্তর জালিয়াপাড়ায় পূর্ব শত্রুতার জেরে ইমদাদ হোসেন (৪৭) নামের এক পানের দোকানদারকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। নিহত ইমদাদ ওই এলাকার মৃত আলী হোসেনের ছেলে। ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা কামাল হোসেন নামে এক অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ভোররাত ৩টার দিকে...১৮ মিনিট আগে
কুমিল্লার হোমনায় মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪টি মাজারে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মামলা করেছে পুলিশ। হোমনা থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) তাপস কুমার সরকার বাদী হয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মামলা করেন।৪২ মিনিট আগে
পরিষদের উপদেষ্টা ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেন, বাংলাদেশ ৯২ শতাংশ মুসলমানের দেশ। এখানে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে। অথচ এখন গানের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের কোনো উদ্যোগ নেই।১ ঘণ্টা আগে