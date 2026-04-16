কৃষিজমির টপ সয়েল বিক্রির অভিযোগ, দুজনকে ৩ লাখ টাকা জরিমানা

মানিকগঞ্জের ঘিওরে কৃষিজমির উপরিভাগের উর্বর মাটি (টপ সয়েল) কেটে অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় দুজনকে মোট ৩ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার বালিয়াখোড়া ইউনিয়নের বৈন্যা প্রাসাদ মৌজায় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. তানভীর ইসলাম।
অভিযান সূত্রে জানা গেছে, একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে কৃষিজমির উর্বর ওপরের স্তরের মাটি ভেকু মেশিন দিয়ে কেটে ডাম্প ট্রাকে তুলে বিক্রির জন্য সরবরাহ করছিল। এতে একদিকে যেমন জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হচ্ছিল, অন্যদিকে স্থানীয় সড়ক ও জনসাধারণের চলাচলে ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছিল।
সরেজমিনে দেখা গেছে, কৃষিজমির টপ সয়েল কেটে ট্রাকে তোলার কাজ চলছিল। পরে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে অভিযুক্ত আব্বাস আলী ও মো. খোকনকে পৃথকভাবে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। তারা দুজনই বালিয়াখোড়া ইউনিয়নের বৈন্যা প্রাসাদ গ্রামের বাসিন্দা।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. তানভীর ইসলাম বলেন, কৃষিজমি রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অবৈধভাবে মাটি কাটা রোধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
