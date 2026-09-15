Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

সাটুরিয়ায় মাদকসেবী যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সাটুরিয়ায় মাদকসেবী যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড
মাদক সেবনের অপরাধে মো. আশিক নামের এক যুবককে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় হেরোইন সেবনের দায়ে মো. আশিক (২৩) নামে এক যুবককে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তিনি উপজেলার শেখরীনগর (মধ্যপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে আশিকের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলাম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, অভিযানকালে আশিকের কাছ থেকে হেরোইন সেবনে ব্যবহৃত একটি লাইটার, ১০ টাকার মোড়ানো নোট, এক পিস রাংতা ও একটি বোতলের ক্যাপ জব্দ করা হয়।

কাজী মোহাম্মদ অনিক ইসলাম জানান, হেরোইন সেবনের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে তাঁকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

মানিকগঞ্জসাটুরিয়াকারাদণ্ডহেরোইনজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
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