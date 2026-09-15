Ajker Patrika
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বরিশাল

বাবুগঞ্জে বাসের ধাক্কায় মাদ্রাসার সহকারী ক্বারির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বাবুগঞ্জে বাসের ধাক্কায় মাদ্রাসার সহকারী ক্বারির মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

বরিশালের বাবুগঞ্জের দ্বারিকা-শিকারপুর ব্রিজের পাশে একটি বাসের ধাক্কায় রেহানা বেগম (৪৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি রাকুদিয়া এলাকার নাসির উদ্দিনের স্ত্রী এবং রাকুদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহকারী ক্বারি ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আজ মঙ্গলবার সকালে রেহানা বেগম শিকারপুর ব্রিজ এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বরিশালগামী আহনাফ পরিবহনের একটি বাস তাঁকে ধাক্কা দিলে সড়কের পাশে ছিটকে পড়েন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে দুপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।

জানা গেছে, মহাসড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে ওই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও সাধারণ মানুষ।

পুলিশ আহনাফ পরিবহনের কয়েকটি বাস আটক করলে শিক্ষার্থীরা প্রায় এক ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেয়। পরে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ বিষয়ে বাবুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ওই নারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

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