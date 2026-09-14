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ময়মনসিংহ মেডিকেলে অগ্নিকাণ্ড, পদদলিত হয়ে নিহত ৬

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ০০
ময়মনসিংহ মেডিকেলে অগ্নিকাণ্ড, পদদলিত হয়ে নিহত ৬
ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (মমেক) অগ্নিকাণ্ডে পদদলিত হয়ে ৬ জন নিহত হয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. জাকিউল ইসলাম।

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আজ সোমবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবনের আটতলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে পদদলিত হয়ে অন্তত ২০ জন আহত হন। এর মধ্যে ৬ জন মারা গেছেন।

তাঁরা হলেন—হাজেরা বেগম (৫০), শাহজাহান (৪০), রমজান (৩৮), জাহানারা (৫০) ও কুলসুমা (৩৫)। এ ছাড়াও অজ্ঞাত এক শিশু নিহত হয়েছে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাআগুনময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগ
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