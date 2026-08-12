Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

চিকিৎসকের স্বাক্ষর জাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে জরিমানা ও ল্যাব সিলগালা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
চিকিৎসকের স্বাক্ষর জাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে জরিমানা ও ল্যাব সিলগালা
মানিকগঞ্জে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান। ছবি:আজকের পত্রিকা।

চিকিৎসকের স্বাক্ষর জাল করে বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকার নিউ হাই কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির ল্যাব সিলগালা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে অভিযান চালিয়ে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল জানান, নিউ হাই কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসক আশরাফ উজ্জ জামান হামিমের স্বাক্ষর জাল করে বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল রিপোর্ট দিয়ে আসছিল। অভিযানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়।

পরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৫ ধারায় প্রতিষ্ঠানটিকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ল্যাবটি সিলগালা করে দেওয়া হয়।

ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণা ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত রিপোর্টে অনিয়মের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে অধিদপ্তর।

বিষয়:

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